Hương Giang khoe dáng mỏng tang trên sân golf, không quên nhắn gửi thông điệp 'nhớ anh' đến ai đó

Sau 7 tháng vắng bóng, vào đúng ngày 20/10, Hương Giang chính thức trở lại trên mạng xã hội, động thái đầu tiên là "xả kho" loạt ảnh xịn xò khoe dáng mỏng tang trên sân golf.

Có người yêu đam mê chơi golf nên Hương Giang thích đăng tải khoảnh khắc ở sân golf. Nhiều người còn dự đoán có thể "phó nháy" riêng là người yêu Matt Liu nên nàng hậu mới hạnh phúc, vui vẻ để "enjoy cái monent" thế kia. Đặc biệt, dòng trạng thái đính kèm hình ảnh là "IMU" (viết tắt của I miss you) như đang muốn nhắn nhủ lời ngọt ngào đến ai đó, hoặc đơn thuần cô đang thể hiện tình cảm với người hâm mộ sau 7 tháng rồi không xuất hiện. Lần trở lại này của Hương Giang gây "bão", dự là sẽ sớm có những dự án hoành tráng sắp công bố rồi đây.