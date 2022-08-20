Hương Giang chính thức lộ diện sau thông báo chia tay Matt Liu

Hậu trường 20/08/2022 19:17

Sự xuất hiện của Hương Giang tại một sự kiện đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau khi lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Matt Liu, Hương Giang lập tức trở thành cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả và truyền thông. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ:

""Một hành trình yêu khép lại, hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Always beside you my special man".

Hương Giang chính thức lộ diện sau thông báo chia tay Matt Liu - Ảnh 1

Ngay phía dưới bài viết của Hương Giang, Matt Liu cũng đáp lại đầy tình cảm: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Hương Giang chính thức lộ diện sau thông báo chia tay Matt Liu - Ảnh 2

Mới đây, hình ảnh Hương Giang xuất hiện tại một sự kiện đã thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. 

Hương Giang chính thức lộ diện sau thông báo chia tay Matt Liu - Ảnh 3
Hương Giang có mặt tại một sự kiện.

Tại sự kiện, Hương Giang lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông với nhan sắc vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Giọng ca "Anh đang ở đâu đấy anh" mặc chiếc đầm ôm body kín đáo nhưng vẫn phô diễn được đường cong cơ thể cùng cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi gọn gàng khiến cô nàng nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của mọi người trong sự kiện này.

Hương Giang chính thức lộ diện sau thông báo chia tay Matt Liu - Ảnh 4
Vẻ ngoài xinh đẹp của Hương Giang thu hút sự quan tâm của công chúng. 

 Mặc dù vừa kết thúc mối tình sâu đậm 2 năm nhưng Hương Giang vẫn xuất hiện trước công chúng với sự chỉn chu và lịch sự đã giúp nàng hậu nhận được nhiều đánh giá cao của đông đảo khán giả vì thái độ chuyên nghiệp của mình.

Hương Giang và Matt Liu nên duyên từ tháng 6/2022 từ chương trình hẹn hò "Người Ấy Là Ai". Trong suốt 2 năm yêu nhau với nhiều sóng gió, người hâm mộ vẫn luôn hy vọng cặp đôi sẽ có kết thúc happy ending nhưng rất đáng tiếc khi cả hai đã không thể có được một cái kết đẹp.

Hương Giang chính thức lộ diện sau thông báo chia tay Matt Liu - Ảnh 5

Dù cặp đôi chọn chia tay văn minh, hứa sẽ tiếp tục làm bạn, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như cuộc sống, nhưng điều này vẫn khiến rất nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho chuyện tình đẹp của chàng CEO và nàng Hoa hậu.

Hương Giang chính thức lộ diện sau thông báo chia tay Matt Liu - Ảnh 6
Hình ảnh mặn nồng của cả 2 trước đây.
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Sau nhiều câu chuyện tình tốn giấy mực báo chí, đến hiện tại Hương Giang vẫn "lẻ bóng" một mình.

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