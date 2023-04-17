HOT: Nghệ sĩ Việt vi phạm pháp luật sẽ bị cấm sóng, cấm diễn

Hậu trường 17/04/2023 21:52

Mới đây nhất, những người có sức ảnh hưởng như nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng trên MXH có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị hạn chế các hoạt động phát sóng, biểu diễn, quảng cáo.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông qua Quyết định 512 về việc cập nhật Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, từ tháng 10/2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng (KOLs) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động: phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. 

HOT: Nghệ sĩ Việt vi phạm pháp luật sẽ bị cấm sóng, cấm diễn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo VTV

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết các biện pháp xử lý như "cấm sóng", "cấm mạng", "cấm diễn" nhằm mục đích từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Do chưa có quy định pháp luật nên trước mắt sẽ sử dụng phương thức "khuyến nghị" hạn chế phát sóng, đưa tin, biểu diễn đối với đối tượng vi phạm.

Thông tin từ báo VTV cho biết thêm trong thời gian qua có không ít những nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn, phát ngôn trên mạng xã hội. Những hành vi như đưa tin sai sự thật, quảng cáo tiền ảo, mê tín, thổi phồng công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe… đã gây ảnh hưởng không tốt tới xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

HOT: Nghệ sĩ Việt vi phạm pháp luật sẽ bị cấm sóng, cấm diễn - Ảnh 2

HOT: Nghệ sĩ Việt vi phạm pháp luật sẽ bị cấm sóng, cấm diễn - Ảnh 3

Diễn viên Hữu Tín sắp bị xét xử vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý - Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam

Vào năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, bộ quy tắc yêu cầu nghệ sĩ tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, không được sáng tác, phổ biến, lưu hành, biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng. Tuy nhiên, đây là khung về quy tắc ứng xử chứ không phải quy phạm pháp luật nên không có phần xử phạt, hay quy định về cấm sóng các nghệ sĩ.

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