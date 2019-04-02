Là người chị, người đồng nghiệp thân thiết của diễn viên hài Anh Vũ, nghệ sĩ Hồng Vân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của đàn em. Mới đây, MC của chương trình Vợ chồng son vừa đăng tải dòng trạng thái dài, tâm sự về người em trong nghề.

Hồng Vân viết: "Anh Vũ của chị. Biết tin em mất từ lúc 5 giờ sáng nhưng đến bây giờ chị cũng chưa khỏi bàng hoàng. Chị em chúng mình gần như ruột thịt. Em đã bên cạnh chị suốt bao nhiêu năm qua. Sự ra đi của em quá đột ngột với chị và biết bao nhiêu là khán giả của em trên khắp mọi nơi".