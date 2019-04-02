Hồng Vân xót xa: 'Gia đình rất muốn mang thi thể của Anh Vũ về Việt Nam nhưng lực bất tòng tâm'

Hậu trường 02/04/2019 14:11

Với mong muốn đưa thi thể của diễn viên Anh Vũ về nước, nghệ sĩ Hồng Vân kêu gọi bạn bè đồng nghiệp và khán giả đóng góp để giúp đàn em được an nghỉ ở quê hương.

Là người chị, người đồng nghiệp thân thiết của diễn viên hài Anh Vũ, nghệ sĩ Hồng Vân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của đàn em. Mới đây, MC của chương trình Vợ chồng son vừa đăng tải dòng trạng thái dài, tâm sự về người em trong nghề.

Hồng Vân viết: "Anh Vũ của chị. Biết tin em mất từ lúc 5 giờ sáng nhưng đến bây giờ chị cũng chưa khỏi bàng hoàng. Chị em chúng mình gần như ruột thịt. Em đã bên cạnh chị suốt bao nhiêu năm qua. Sự ra đi của em quá đột ngột với chị và biết bao nhiêu là khán giả của em trên khắp mọi nơi".

Hồng Vân xót xa: 'Gia đình rất muốn mang thi thể của Anh Vũ về Việt Nam nhưng lực bất tòng tâm' - Ảnh 1
Không chỉ là một đồng nghiệp đơn thuần, Hồng Vân xem diễn viên hài Anh Vũ như em ruột trong gia đình - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Hồng Vân còn khiến công chúng càng thêm xót xa khi cho biết, gia đình nam nghệ sĩ không thể đưa thi thể của anh về nước để an táng vì không đủ khả năng.

Hồng Vân xót xa: 'Gia đình rất muốn mang thi thể của Anh Vũ về Việt Nam nhưng lực bất tòng tâm' - Ảnh 2
Nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ chụp cùng đồng nghiệp trong đêm diễn tại Mỹ - Ảnh: FBNV

"Nhưng có điều này Vân muốn chia sẻ với mọi người, thật sự gia đình của Anh Vũ và bạn bè, đồng nghiệp rất muốn mang thi thể của Anh Vũ về Việt Nam nhưng hiện lực bất tòng tâm. Nếu cố gắng lắm thì cũng có thể mang hài cốt của em về thôi. Đến cuối đời mà Anh Vũ vẫn phải tha phương, không được ở quê hương xứ sở thì tội quá", Hồng Vân chia sẻ.

Hồng Vân xót xa: 'Gia đình rất muốn mang thi thể của Anh Vũ về Việt Nam nhưng lực bất tòng tâm' - Ảnh 3
Xót xa cho số phận của người em thân thiết, Hồng Vân kêu gọi giúp đỡ để đưa thi thể của Anh Vũ về nước - Ảnh: FBNV

Vì muốn đưa thi thể nghệ sĩ Anh Vũ về an nghỉ ở quê hương, Hồng Vân kêu gọi tấm lòng từ mọi người. Cô hi vọng nhận được sự giúp đỡ của anh em nghệ sĩ và khán giả.

Quốc Thuận: 'Anh Vũ bị ung thư tái phát, mất ngủ triền miên, trầm cảm'

Quốc Thuận: 'Anh Vũ bị ung thư tái phát, mất ngủ triền miên, trầm cảm'

Làm việc cùng nghệ sĩ hài quá cố, Quốc Thuận, Kha Ly, Nhật Tinh Anh tiết lộ anh có những biểu hiện lạ, sức khoẻ giảm sút vài tháng nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời Anh Vũ Hồng Vân Anh Vũ qua đời

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 7 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026