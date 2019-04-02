Với mong muốn đưa thi thể của diễn viên Anh Vũ về nước, nghệ sĩ Hồng Vân kêu gọi bạn bè đồng nghiệp và khán giả đóng góp để giúp đàn em được an nghỉ ở quê hương.
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Là người chị, người đồng nghiệp thân thiết của diễn viên hài Anh Vũ, nghệ sĩ Hồng Vân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của đàn em. Mới đây, MC của chương trình Vợ chồng son vừa đăng tải dòng trạng thái dài, tâm sự về người em trong nghề.
Hồng Vân viết: "Anh Vũ của chị. Biết tin em mất từ lúc 5 giờ sáng nhưng đến bây giờ chị cũng chưa khỏi bàng hoàng. Chị em chúng mình gần như ruột thịt. Em đã bên cạnh chị suốt bao nhiêu năm qua. Sự ra đi của em quá đột ngột với chị và biết bao nhiêu là khán giả của em trên khắp mọi nơi".
Đặc biệt, Hồng Vân còn khiến công chúng càng thêm xót xa khi cho biết, gia đình nam nghệ sĩ không thể đưa thi thể của anh về nước để an táng vì không đủ khả năng.
"Nhưng có điều này Vân muốn chia sẻ với mọi người, thật sự gia đình của Anh Vũ và bạn bè, đồng nghiệp rất muốn mang thi thể của Anh Vũ về Việt Nam nhưng hiện lực bất tòng tâm. Nếu cố gắng lắm thì cũng có thể mang hài cốt của em về thôi. Đến cuối đời mà Anh Vũ vẫn phải tha phương, không được ở quê hương xứ sở thì tội quá", Hồng Vân chia sẻ.
Vì muốn đưa thi thể nghệ sĩ Anh Vũ về an nghỉ ở quê hương, Hồng Vân kêu gọi tấm lòng từ mọi người. Cô hi vọng nhận được sự giúp đỡ của anh em nghệ sĩ và khán giả.