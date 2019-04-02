Rơi nước mắt nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi vĩnh biệt cuộc đời

Nhìn lại những hình ảnh của nghệ sĩ hài Anh Vũ trước lúc qua đời, người hâm mộ không khỏi xúc động.
- Minh Nhí, Hồng Vân lo đưa di hài của Anh Vũ từ Mỹ về Việt Nam
- Không chỉ vai má mì trong “Gái nhảy”, diễn viên hài Anh Vũ còn có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà
Hiện tại trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, bạn bè không ngừng chia sẻ những dòng trạng thái xót xa, thương tiếc khi biết tin nghệ sĩ hài Anh Vũ vừa đột ngột qua đời.
Trước khi giã từ cuộc đời, nam nghệ sĩ vẫn đầy nhiệt huyết khi tham gia chuyến lưu diễn tại Mỹ. Những hình ảnh của anh trong đêm diễn cuối cùng khiến nhiều người xót xa. Gương mặt anh vẫn rạng ngời và luôn nở nụ cười trên môi khi được hội ngộ và làm việc cùng đồng nghiệp nơi đất khách.
Nghệ sĩ Anh Vũ sinh năm 1972, là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Ngoài vai trò là một nghệ sĩ hài, nam diễn viên 47 tuổi còn tham gia nhiều bộ phim và tạo dấu ấn với khán giả bởi tính cách hòa đồng, chân chất và luôn mang đến tiếng cười cho mọi người.
Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, anh được đồng nghiệp yêu mến bởi cách sống chân thật, hết lòng vì nghề. Nghệ sĩ Anh Vũ từng đảm nhiệm vị trí phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu.
Sự nghiệp thành công là vậy, nhưng cuộc đời nam nghệ sĩ lại trải qua không ít sóng gió. Anh kết hôn từ khi 20 tuổi, nhưng bị “gãy gánh giữa đường” sau đó. Năm 2000, nam diễn viên hài phát hiện đang mang trong mình căn bệnh ung thư đại tràng. Đến nay, anh đã phải chống chọi với căn bệnh này suốt 19 năm.