Rơi nước mắt nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi vĩnh biệt cuộc đời

Hậu trường 02/04/2019 11:23

Nhìn lại những hình ảnh của nghệ sĩ hài Anh Vũ trước lúc qua đời, người hâm mộ không khỏi xúc động.

Hiện tại trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, bạn bè không ngừng chia sẻ những dòng trạng thái xót xa, thương tiếc khi biết tin nghệ sĩ hài Anh Vũ vừa đột ngột qua đời.

Trước khi giã từ cuộc đời, nam nghệ sĩ vẫn đầy nhiệt huyết khi tham gia chuyến lưu diễn tại Mỹ. Những hình ảnh của anh trong đêm diễn cuối cùng khiến nhiều người xót xa. Gương mặt anh vẫn rạng ngời và luôn nở nụ cười trên môi khi được hội ngộ và làm việc cùng đồng nghiệp nơi đất khách.

Rơi nước mắt nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi vĩnh biệt cuộc đời - Ảnh 1
Hình ảnh của nghệ sĩ Anh Vũ trong đêm diễn cuối cùng tại Mỹ trước khi qua đời - Ảnh: Facebook
Rơi nước mắt nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi vĩnh biệt cuộc đời - Ảnh 2
Diễn viên Kha Ly tham gia biểu diễn cùng nghệ sĩ Anh Vũ tại Mỹ. Cô cũng là một trong những người đầu tiên báo tin dữ đến mọi người - Ảnh: Facebook

Rơi nước mắt nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi vĩnh biệt cuộc đời - Ảnh 3

Rơi nước mắt nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi vĩnh biệt cuộc đời - Ảnh 4
Anh để lại trong lòng công chúng và đồng nghiệp ấn tượng tốt đẹp, với nụ cười luôn thường trực trên môi - Ảnh: FBNV
Rơi nước mắt nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi vĩnh biệt cuộc đời - Ảnh 5
Nam diễn viên hài lưu lại kỷ niệm bên ca sĩ Hương Lan tại Mỹ - Ảnh: Facebook

Nghệ sĩ Anh Vũ sinh năm 1972, là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Ngoài vai trò là một nghệ sĩ hài, nam diễn viên 47 tuổi còn tham gia nhiều bộ phim và tạo dấu ấn với khán giả bởi tính cách hòa đồng, chân chất và luôn mang đến tiếng cười cho mọi người.

Rơi nước mắt nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi vĩnh biệt cuộc đời - Ảnh 6
Dù là ngoài đời hay trên sân khấu, anh cũng mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, anh được đồng nghiệp yêu mến bởi cách sống chân thật, hết lòng vì nghề. Nghệ sĩ Anh Vũ từng đảm nhiệm vị trí phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu.

Sự nghiệp thành công là vậy, nhưng cuộc đời nam nghệ sĩ lại trải qua không ít sóng gió. Anh kết hôn từ khi 20 tuổi, nhưng bị “gãy gánh giữa đường” sau đó. Năm 2000, nam diễn viên hài phát hiện đang mang trong mình căn bệnh ung thư đại tràng. Đến nay, anh đã phải chống chọi với căn bệnh này suốt 19 năm.

Anh Vũ - thợ sơn thành danh hài, cắt 8 tấc ruột vì bệnh ung thư

Anh Vũ - thợ sơn thành danh hài, cắt 8 tấc ruột vì bệnh ung thư

Anh Vũ bị ung thư đại tràng vào đầu những năm 2000, đúng lúc anh đang dần tỏa sáng trên sân khấu kịch miền Nam. Vì tình yêu với sân khấu, có lúc anh bỏ viện chạy về diễn.

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