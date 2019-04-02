Rơi nước mắt nhìn lại hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi vĩnh biệt cuộc đời

Hiện tại trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, bạn bè không ngừng chia sẻ những dòng trạng thái xót xa, thương tiếc khi biết tin nghệ sĩ hài Anh Vũ vừa đột ngột qua đời.

Trước khi giã từ cuộc đời, nam nghệ sĩ vẫn đầy nhiệt huyết khi tham gia chuyến lưu diễn tại Mỹ. Những hình ảnh của anh trong đêm diễn cuối cùng khiến nhiều người xót xa. Gương mặt anh vẫn rạng ngời và luôn nở nụ cười trên môi khi được hội ngộ và làm việc cùng đồng nghiệp nơi đất khách.