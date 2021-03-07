Hồng Đăng, Hồng Diễm liệu có yêu nhau như trên phim ?

Sau 6 năm, họ tái hợp trong phim "Mátxcơva: Mùa thu thay lá" dài 4 tập được chiếu vào dịp Tết 2017. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình buồn của Minh (Hồng Đăng) và Phương (Hồng Diễm) khi cả cùng du học ở xứ sở Bạch Dương và trở thành mối tình đầu của nhau, vì một biến cố gia đình, Minh phải về nước, chuyện tình giữa hai người dang dở đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Năm 2011, “Cầu vồng tình yêu” là bộ phim đầu tiên mà Hồng Đăng - Hồng Diễm kết hợp trên màn ảnh. Trong phim, Mộc Miên (Hồng Diễm) và Minh Khang (Hồng Đăng) đã gặp nhiều trắc trở vì những mâu thuẫn giữa hai gia tộc. Chuyện tình của họ đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống cuối cùng cũng kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

Năm 2019, cặp đôi vàng thêm một lần "đốn tim" khán giả với kết thúc có hậu trong bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái". Trong phim, cặp đôi Khuê (Hồng Diễm) và Bảo (Hồng Đăng) trải qua rất nhiều gian nan bởi cả hai đều có những vết thương lòng trong quá khứ. Cuộc tình này cũng đi qua ít nhiều trắc trở nhưng cả hai vẫn đến với nhau giúp khán giả thêm yêu thích cặp đôi này. Cũng chính vai diễn này đã giúp Hồng Diễm đạt giải "Diễn viên nữ ấn tượng" tại VTV Awards 2020.

Cũng trong năm 2017, cả hai lại xuất hiện trong phim "Cả một đời ân oán" làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Trong phim, Phong (Hồng Đăng) – Dung (Hồng Diễm) trở thành người yêu cũ của nhau. Sau nhiều năm xa cách, Họ gặp lại nhau trong tâm trạng giằng xé bởi vẫn còn tình cảm dành cho nhau nhưng tình cảnh đã khác. Mối tình dang dở của họ khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Hướng dương ngược nắng

Hiện tại, bộ phim mới nhất mà Hồng Đăng - Hồng Diễm cùng tham gia và đang gây sốt trên sóng truyền hình VTV là phim "Hướng dương ngược nắng". Hồng Diễm vào vai Châu – một cô tiểu thư nhà họ Cao. Cô yêu Kiên (Hồng Đăng) nhưng anh tiếp cận cô để trả thù nhà họ Cao. Kiên nhiều lần mâu thuẫn tâm trạng khi đứng trước lựa chọn tình yêu hoặc khao khát trả thù cho mẹ.

Trong phim, nhiều khán giả mong chờ cảnh hôn thân mật của cặp tình nhân này nhưng vẫn chưa được đáp lại bởi tình cảm hai nhân vật lên xuống thất thường. Cũng trong bộ phim này, cả hai tiếp tục minh chứng cho khán giả họ là cặp đôi sinh ra để đóng phim cùng nhau.

Trong phim này, nhiều khán giả mong chờ cảnh hôn thân mật của cặp tình nhân Kiên và Châu nhưng vẫn chưa được xem bởi tình cảm hai nhân vật lên xuống thất thường - Ảnh: Internet

Trong 10 năm đóng phim, Hồng Diễm chỉ tham gia các phim có Hồng Đăng đóng. Cô cho hay đó là một cái "duyên" mà các đạo diễn mang tới chứ không phải do mình lựa chọn vậy.

Hồng Đăng từng thừa nhận Hồng Diễm là bạn diễn ăn ý nhất của anh từ trước tới nay. Hồng Diễm diễn bằng cảm xúc, bằng bản năng tự nhiên chứ không phải bằng kỹ thuật. Khi diễn với nhau, họ chỉ cần cười hay nhìn nhau thôi là đã thể hiện được sự ăn ý chứ không cần phải hôn để thể hiện tình yêu.

Hồng Đăng từng thừa nhận Hồng Diễm là bạn diễn ăn ý nhất của anh từ trước tới nay - Ảnh: Internet

Mặc dù trên phim ảnh, họ thể hiện tròn vai diễn “cặp tình nhân song Hồng” khiến khán giả không ít lần lầm tưởng họ là một cặp ngoài đời thật. Thế nhưng, cả Hồng Đăng và Hồng Diễm đã lập gia đình và có cuộc sống viên mãn bên nửa kia. Hồng Diễm từng chia sẻ “Tôi đóng cặp với Hồng Đăng, ông xã càng yên tâm”, trong khi Hồng Đăng cũng rất thoải mái “Tôi chưa bao giờ thấy vợ ghen với Hồng Diễm”.

Có thể thấy, cặp đôi “Song Hồng” không chỉ là một cặp tình nhân phim ảnh mà còn là một cặp tình thân, tình đồng nghiệp rất đáng ngưỡng mộ ngoài đời. Sự kết hợp ăn ý, nhuần nhuyễn ở ngoài đời lẫn phim ảnh đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, đồng thời để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng khán giả mà không phải cặp đôi nào cũng làm được.