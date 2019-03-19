Hơn 2 năm sau sinh, vợ vẫn sồ sề xuống sắc, đại gia Đức An nhận xét xúc động

Dòng tâm sự mới đây của đại gia Đức An về vóc dáng kém thon gọn của bà xã Phan Như Thảo sau sinh khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
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Phan Như Thảo từng là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, chân dài này còn khiến nhiều chị em trầm trồ bởi chiều cao vượt trội, đôi chân thon dài cùng vóc dáng nuột nà, săn chắc.
Thế nhưng, sau khi kết hôn với đại gia Đức An và sinh con, người hâm mộ không còn nhận ra mỹ nữ ngày nào. Cô gây bất ngờ với thân hình mập mạp, gương mặt chảy xệ, làn da không còn căng mịn như xưa. Hiện tại, sau hơn 2 năm sinh con, Phan Như Thảo vẫn chưa thể lấy lại sắc vóc. Nhiều người nhận định có lẽ đây cũng là một phần lý do khiến bà mẹ một con chưa trở lại làng giải trí Việt sau hơn 3 năm vắng bóng.
Mới đây, chân dài này bất ngờ xuất hiện tại Đêm hội chân dài thứ 12. Cô tự tin chọn cho mình chiếc đầm dạ hội đỏ nổi bật. Tuy nhiên, trang phục này vẫn không thể che đi thân hình “phát tướng” của bà mẹ một con.
Dù vậy, đại gia Đức An vẫn không hề chê bai vóc dáng của bà xã. Trên trang cá nhân, anh vừa chia sẻ lại hình ảnh của vợ tại sự kiện kèm chú thích đầy tự hào: “Thiên hạ mỹ nhân nhiều vô kể. Bụng mỡ như em được mấy người".
Dòng trạng thái hài hước của đại gia Đức An viết về Như Thảo nhận được vô số lời khen của cư dân mạng. Dưới bình luận, ông bố trẻ còn khiến fan phấn khích khi “bào chữa” cho thân hình mũm mĩm của vợ: “Mỡ mới phúc hậu”.
“Lão này thâm thật. Tưởng lão chê, hóa ra lão bảo: Vợ lão là số 1"; "Tóm lại là khoe vợ, thường ông nào tự hào về vợ lắm lắm mới khoe thế này"... dân mạng khen ngợi sự tinh tế của ông xã Phan Như Thảo.