Hơn 2 năm sau sinh, vợ vẫn sồ sề xuống sắc, đại gia Đức An nhận xét xúc động

Phan Như Thảo từng là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, chân dài này còn khiến nhiều chị em trầm trồ bởi chiều cao vượt trội, đôi chân thon dài cùng vóc dáng nuột nà, săn chắc.

Thế nhưng, sau khi kết hôn với đại gia Đức An và sinh con, người hâm mộ không còn nhận ra mỹ nữ ngày nào. Cô gây bất ngờ với thân hình mập mạp, gương mặt chảy xệ, làn da không còn căng mịn như xưa. Hiện tại, sau hơn 2 năm sinh con, Phan Như Thảo vẫn chưa thể lấy lại sắc vóc. Nhiều người nhận định có lẽ đây cũng là một phần lý do khiến bà mẹ một con chưa trở lại làng giải trí Việt sau hơn 3 năm vắng bóng.