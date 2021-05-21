Hoài Linh vẫn im lặng tới cùng, 'vợ tự nhận' ra mặt lên tiếng về clip cùng ông Võ Hoàng Yên đi chữa bệnh

Hậu trường 21/05/2021 13:24

Những ngày gần đây, mạng xã hội không ngừng xôn xao khi nữ ca sĩ Hà My tự nhận là vợ của nghệ sĩ Hoài Linh. Đồng thời, người này liên tục "ra mặt" chia sẻ về những thông tin xoay quanh vụ việc lùm xùm giữa "chồng" cô và bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhiều ngày trở lại đây, bà Nguyễn Phương Hằng luôn lớn tiếng chỉ trích, thậm chí dùng lời lẽ thô tục, gay gắt miệt thị Hoài Linh với mong muốn nam dành hài lên tiếng về việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Thế nhưng, nam nghệ sĩ vẫn im lặng mặc cho dư luận xôn xao về thực hư câu chuyện. 

Mới đây, ca sĩ Hà My - người tự nhận mình là "vợ chưa được công khai của Hoài Linh" đã bất ngờ có thông tin trao đổi cùng 1 Youtuber để chia sẻ câu chuyện nghệ sĩ hài Hoài Linh.

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Hà My trong 1 clip Youtube mới được chia sẻ gần đây - Ảnh cắt từ clip 

Trong đoạn clip được đăng tải trên Youtube, nữ ca sĩ giãi bày cùng công chúng:

"Tôi có hỏi anh Hoài Linh rằng 'Anh à, em có xem một clip quay lại cảnh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho anh. Em thấy anh ngồi, hai tay anh bấu lại, nhìn rất đau đớn. Điều này khiến em rất xót. Em thấy anh đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó. Em không biết anh có đau không nhưng em thấy rất xót'.

Anh Linh trả lời tôi một câu đau lòng như thế này. Đây là lời tâm sự thật lòng của anh ấy là 'đau lắm em, anh ráng gồng đấy chứ đau muốn xỉu luôn'. Từ đó nên tôi biết ông Yên không chữa được bệnh cho anh Linh, còn thời điểm đó anh Linh đã đi chung với ông ấy lâu chưa thì tôi không rõ vì không hỏi sâu thêm. Nhưng không thể trách anh Linh được là vì sao đau mà vẫn cứ ngồi cho ông Yên đánh vào cổ, vì đang có bệnh thì phải cố chịu thôi chứ nếu khỏe mạnh thì đã khác. Người bệnh đi chữa bệnh thì tâm lý của họ dù đau mấy cũng ráng chịu để mong khỏi bệnh. Sau này, anh Linh có khỏi bệnh cổ, nhưng là nhờ đi chữa trị ở bên Tây y chứ không phải nhờ ông Yên. Anh Linh có tới bệnh viện để mổ".

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Hoài Linh được biết đến là mối tình đầu của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet
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Một bài đăng của nữ ca sĩ, trong bài viết cô tự nhận mình là 'vợ chưa công khai' của Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình 

 

Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn tiết lộ về hình ảnh đang Hoài Linh mang bao tay, được cho là giống như đang chữa bệnh cho người dân.

"Tôi chỉ lên để nói rằng anh Linh không sai, không liên quan gì tới việc ông Võ Hoàng Yên hết. Anh Linh chỉ đi cùng ông Yên một thời gian vì nghĩ ông ấy chữa được bệnh. Những người được ông Yên trị bệnh xong có khỏi hay không cũng đâu nói gì với anh Linh. Anh Linh chỉ xuất phát từ ý tốt, muốn đi cùng ông Yên để quảng bá cho dân nghèo biết đến ông ấy mà trị bệnh. Lúc đó ông Yên kêu anh Linh đeo bao tay rồi ra phụ họa thì anh Linh làm theo thôi chứ anh Linh không phải hành nghề cùng ông Võ Hoàng Yên" - chị chia sẻ với Youtuber. 

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Một clip lan truyền trên mạng cho thấy Hoài Linh đang mang bao tay, đứng bên cạnh là một người giống ông Yên - Ảnh: Cắt từ clip 

Riêng về nam danh hài Hoài Linh, trước ồn ào với ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng, nay lại xuất hiện thêm một "người vợ" khác "ra mặt", anh vẫn giữ im lặng. Thái độ này của anh lại càng khiến công chúng thêm tò mò, không ngừng đồn đoán về sự việc.

Nhan sắc 'vợ chưa công khai' thế nào mà khiến Hoài Linh một thời si mê, nhiều bầu show săn đón 'giành giật'?

Nhan sắc 'vợ chưa công khai' thế nào mà khiến Hoài Linh một thời si mê, nhiều bầu show săn đón 'giành giật'?

Giữa ồn ào "chưa thấy hồi kết" giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ hài Hoài Linh, vài ngày trở lại đây, cái tên Hà My gây chú ý khi tự nhận là "người vợ chưa được công khai" của Hoài Linh, đồng thời "ra mặt" giãi bày về lùm xùm thay cho "chồng".

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Từ khóa:   Bệnh của Hoài Linh Hoài Linh - Hà My Ca sĩ Hà My

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