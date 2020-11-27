Hoài Linh lột xác với hình ảnh bảnh bao nhưng lại khiến dân mạng ‘bật ngửa’ vì điều này

Hậu trường 27/11/2020 17:16

Hình ảnh mới nhất của nam danh hài Hoài Linh trên trang Facebook cá nhân đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Nhắc đến Hoài Linh, khán giả luôn nhớ tới hình ảnh một nghệ sĩ đầy giản dị với áo bà ba và đôi dép kẹp. Thế nhưng mới đây, nam danh hài bất ngờ lột xác hoàn toàn với bộ trang phục tông trắng sang trọng, đội mũ phớt và dép cùng tông màu.

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Lâu lắm rồi khán giả mới thấy Hoài Linh chịu ăn diện như thế này - Ảnh: FB

Đặc biệt, Hoài Linh còn gây chú ý khi nhờ vả mọi người tìm giúp món đồ thất lạc đó là “vẻ đẹp” của mình: “Cần mọi người tìm giúp. Chuyện là trong thời gian vừa qua tôi đi khắp nơi, tuy nhiên vì yếu tố công việc và thời gian không cho phép nên tôi cũng quên luôn. Hôm nay nằm chợt nhớ ra và cũng muốn tìm lại. Trong trí nhớ thì vẫn nhớ là có, tuy nhiên chưa sắp xếp đuợc thời gian hợp lý nên cũng chưa tìm lại được.

Mong mọi người ai biết vui lòng chỉ giúp. Vì cũng cần gấp cho yên tâm nên làm phiền đến mọi người. Cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ và comment cho tôi. Vui lòng tìm dùm tui ‘nét đẹp’ của tui đi. Xin lỗi, em rảnh quá mới sinh ra cớ sự này”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bình luận, bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ không nhịn được cười trước yêu cầu của Hoài Linh: “Trời! Định bụng là giúp liền á! Mà đọc tới cuối thấy ức ức sao á anh!”, “Có nét nào xấu đâu mà tìm hả anh?”, “Nét đẹp ngay trong hình kìa anh”, “Đọc mấy câu đầu em tính đi tìm giúp anh rồi đó”, “Làm căng mắt đọc và tập trung toàn bộ dây thần kinh suy nghĩ”…

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