Cận cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỷ của Hà Hồ và Kim Lý, nhìn chi tiết này mà choáng

Hậu trường 27/11/2020 15:49

Loạt khoảnh khắc hé lộ bên trong căn biệt thự bạc tỷ của cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý khiến khán giả không khỏi choáng váng.

Trước khi hạ sinh cặp đôi trai gái Leon và Lisa, Hà Hồ đã không tiếc tiền tậu biệt thự bạc tỷ để chào đón sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình. Trên mạng xã hội, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã hé lộ sương sương một vài góc của căn nhà đến khán giả. Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn vô cùng tò mò về cơ ngơi của cặp đôi nổi tiếng Vbiz.

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Căn biệt thự mới của Hà Hồ và Kim Lý - Ảnh: Internet

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Nội thất căn nhà vô cùng hiện đại – Ảnh: Internet

Mới đây, hội bạn thân của Hồ Ngọc Hà đã đăng tải clip bí mật tổ chức sinh nhật cho nữ ca sĩ và để lộ một phần căn biệt thự.

Cận cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỷ của Hà Hồ và Kim Lý, nhìn chi tiết này mà choáng - Ảnh 3

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Biệt thự của Hà Hồ khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh: Internet

Qua khoảnh khắc chia sẻ, có thể thấy tổ ấm của Hà Hồ - Kim Lý rất rộng và hiện đại. Theo đó, căn nhà được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo, các bức tường được làm bằng kính trong suốt để tạo cảm giác thông thoáng và sang trọng.

Đặc biệt, người hâm mộ không khỏi choáng váng khi chứng kiến khoảng sân vườn rộng rãi với bể bơi sang chảnh trong biệt thự của “nữ hoàng giải trí”. Được biết, Hà Hồ thiết kế khu vực này để có thể tụ họp cùng bạn bè, gia đình dịp cuối tuần.

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Phần sân vườn rộng rãi thích hợp cho một buổi BBQ cùng hội bạn và gia đình - Ảnh: Internet

Dù không tiết lộ giá trị căn biệt thự nhưng với diện tích lớn và nội thất sang trọng thế này, chắc hẳn Hà Hồ và Kim Lý đã phải chi một con số không hề nhỏ.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ và Kim Lý Sao Việt

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