Hoài Linh được giải oan vụ 14 tỷ nhưng vẫn bị netizen 'xóc xỉa', đàn em thân thiết có hành động bảo vệ cực gắt, lý lẽ liệu có thuyết phục?

Dù nghệ sĩ Hoài Linh đã được 'giải oan' khi bị một số cá nhân tố cáo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng netizen vẫn liên tục tranh cãi rất gay gắt. Đàn em thân thiết - Cát Phượng liền nhanh chóng có hành động bảo vệ khiến anti-fan im bặt.

Dẫn tin từ Tiền Phong, vào ngày 22/12, phía cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo kết quả về vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị một số cá nhân tố cáo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian phía cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra vụ việc như trong nội dung tố giác. Danh hài Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội, chính vì vậy, quyết không khởi tố vụ án như dư luận đã đồn đoán trước đây. Cơ quan điều tra kết luận nghệ sĩ Hoài Linh không bị khởi tố vì nội dung tố giác không có dấu hiệu phạm tội. Ảnh: FBNV Chỉ ngay sau khi thông tin được giải bày và nghệ sĩ Hoài Linh không bị khởi tố về hành vi trên. Đã có rất nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của của nam danh hài đăng bài chia sẻ chúc mừng. Trong đó, người em thân thiết của Hoài Linh là nghệ sĩ Cát Phượng cũng đã đăng tải một bài viết để chúc mừng đàn của anh của mình được minh oan.

Thế nhưng, dưới bài đăng của nữ nghệ sĩ Cát Phượng, có một netizen đã để lại một bình luận trách móc, hoài nghi về vụ việc. Nguyên văn khán giả này bình luận: "Không vi phạm pháp luật mà ngậm tiền từ thiên tới lúc nắng nóng mới phát áo phao và mì gói. 1 lần mất niềm tin vạn lần bất cần". Bình luận của một cư dân mạng 'xóc xỉa' về việc nam danh hài ngâm tiền từ thiện trong 1 thời gian dài. Ảnh: Internet Chỉ sau ít phút, nữ nghệ sĩ Cát Phượng đã nhanh chóng đáp trả bình luận trên khi nói lời không hay về người đàn anh của mình và cô cũng giải bày thắc mắc tường tận trong những dòng bình luận của mình: "Bạn ơi, chắc bạn không có xem qua bài thông báo của Hoài Linh đăng kêu gọi thời điểm đó. Dòng trạng thái của Hoài Linh viết: 'Số tiền kêu gọi sẽ khắc phục sau bão lũ'. Nghĩa là sau khi hết bão lũ anh Hoài Linh sẽ ra. Bạn phải biết sau bão lũ sẽ còn rất nhiều thiệt hại của bà con và bà con rất cần cứu giúp".

Nghệ sĩ Cát Phượng luôn là đàn em thân thiết của danh hài Hoài Linh và việc cô đáp trả lại các netizen là điều rất rõ ràng. Ảnh: FBNV "Sau đó, nhiều chuyện ập đến với Hoài Linh như phẫu thuật, rồi dịch tiếp tục ập tới. Sau đó Chí Tài ra đi mãi mãi, rồi mẹ nuôi ra đi mãi mãi... Nhiêu đó thôi cũng đủ nuốt mấy tháng rồi bạn. Mà anh Hoài Linh thì muốn ra tận nơi trao tận tay bà con sau bão lũ và nói tiếng xin lỗi bà con vì chậm trễ... và khi Hoài Linh chuẩn bị đi thì chuyện này ập tới. Tôi không bênh ai. Còn nếu bạn nghĩ là ăn chặn này nọ thì bạn cứ nghĩ ạ. Chúc bạn nhiều sức khoẻ và bình an", nguyên văn nữ nghệ sĩ giả bày. Thế nhưng, hiện tại, bài đăng về thông tin vụ 14 tỷ của nam danh hào Hoài Linh đã "không cánh mà bay" khỏi trang cá nhân Cát Phượng. Nhiều netizen cho rằng có lẽ nữ nghệ sĩ không muốn đôi co với netizen gây thị phi nên đã xóa hoặc tạm ẩn bài đăng nói trên. Dù đã được minh oan nhưng nghệ sĩ Hoài Linh sẽ rất khó lấy được niềm tin của khán giả và sẽ cần rất nhiều thời để có thể quay trở lại showbiz. Ảnh: FBNV Trong suốt thời gian vừa qua, từ sau câu chuyện về 14 tỷ đồng, nghệ sĩ Hoài Linh liên tục bị "réo tên" khi ngâm tiền từ thiện từ các mạnh thường quân. Dù "anh Bốn" đã lên tiếng đính chính, xin lỗi quý khán giả về sự chậm trễ của mình, nhưng dường như, dư luận vẫn đang còn cảm thấy không mấy hài lòng về hành động này của Hoài Linh. Cũng chính vì chuyện này mà nam danh hài cũng đã bị mất điểm trong lòng khán giả và tạm "bốc hơi" khỏi giới giải trí suốt nhiều tháng nay.

Chồng NSƯT Thanh Kim Huệ đau đớn: Huệ ơi! Sao em nỡ bỏ anh "Anh viết cho em đôi dòng sau cuối vào cuộc sống hữu hạn này của chúng mình. Tình yêu của anh đối với em là bất tử. Em ơi!", chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ viết.

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