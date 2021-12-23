Xuất hiện sau loạt tố nhập nhằng tiền từ thiện, Thương Tín bỗng tháo luôn bộ răng sứ được Trịnh Kim Chi dẫn đi tân trang?

Trong hình ảnh xuất hiện mới nhất, nghệ sĩ Thương Tín lại gây thêm chú ý khi bộ răng sứ được Trịnh Kim Chi dẫn đi làm đã không còn thấy đâu nữa.

Những ngày qua, sự việc ồn ào giữa Thương Tín và Trịnh Kim Chi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, nam nghệ sĩ lên tiểng tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng chuyện tiền bạc mà mạnh thường quân đã quyên góp hồi đầu năm khi ông bị đột quỵ.

Không dừng lại ở đó, mới đây, trong một livestream được dân tình nhanh tay chia sẻ, diễn viên phim Biệt Động Sài Gòn còn gây chú ý hơn với phát ngôn sốc: "Thương Tín chưa nhận được số tiền 800 triệu như lời Trịnh Kim Chi nói, thật sự ra chỉ có trăm mấy chục triệu thôi". Đồng thời, nam tài tử còn tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc để làm minh bạch các khoản tiền này.

Trịnh Kim Chi dẫn Thương Tín đi làm lại bộ răng sứ vào tháng 4/2021 - Ảnh: Cắt từ clip

Mặc dù lên tiếng rõ ràng về các tin đồn gây bất lợi cho mình nhưng Thương Tín vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trích vô ơn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, netizen còn soi ra một chi tiết đáng chú ý hơn là bộ răng sứ của nam nghệ sĩ được Trịnh Kim Chi đi tân trang lúc trước bỗng biến mất. Việc này dẫn đến xuyên suốt đoạn livestream, nghệ sĩ Thương Tín gặp khó khăn trong việc phát âm và đôi khi là không nghe rõ lời nói.

Thương Tín đã tháo bộ răng mà Trịnh Kim Chi dẫn đi làm sau ồn ào nhập nhằng tiền từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, trước đó, vào khoảng tháng 4/2021, sau khi nhận được tiền quyên góp hỗ trợ từ mạnh thường để điều trị đột quỵ, sức khỏe của Thương Tín dần ổn định, Trịnh Kim Chi đã cũng ông đến bệnh viện để làm lại hàm răng mới. Tuy nhiên, trong hình ảnh mới nhất, khán giả lại thắc mắc, không hiểu vì lý do gì bộ răng đã "không cánh mà bay".

Thương Tín tuyên bố nhờ cơ quan công an làm rõ vụ ồn ào 800 triệu, Trịnh Kim Chi 'cứng rắn': 'Tôi luôn sẵn sàng hợp tác' Tiếp tục ồn ào giữa diễn viên Thương Tín và Trịnh Kim Chi, mới đây, trong khi phía nam tài tử 'Biệt động Sài Gòn' tuyên bố sẽ nhờ cơ quan chức năng điều tra thì Trịnh Kim Chi cũng đã có động thái đáp trả.

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