Xuất hiện sau loạt tố nhập nhằng tiền từ thiện, Thương Tín bỗng tháo luôn bộ răng sứ được Trịnh Kim Chi dẫn đi tân trang?

Trong hình ảnh xuất hiện mới nhất, nghệ sĩ Thương Tín lại gây thêm chú ý khi bộ răng sứ được Trịnh Kim Chi dẫn đi làm đã không còn thấy đâu nữa.
- Thương Tín bác bỏ thông tin nhận được 800 triệu đồng từ Trịnh Kim Chi, tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc
- Xôn xao clip mạnh thường quân đòi khách "tiền bo" cho Thương Tín, chính chủ lên tiếng
Những ngày qua, sự việc ồn ào giữa Thương Tín và Trịnh Kim Chi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, nam nghệ sĩ lên tiểng tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng chuyện tiền bạc mà mạnh thường quân đã quyên góp hồi đầu năm khi ông bị đột quỵ.
Không dừng lại ở đó, mới đây, trong một livestream được dân tình nhanh tay chia sẻ, diễn viên phim Biệt Động Sài Gòn còn gây chú ý hơn với phát ngôn sốc: "Thương Tín chưa nhận được số tiền 800 triệu như lời Trịnh Kim Chi nói, thật sự ra chỉ có trăm mấy chục triệu thôi". Đồng thời, nam tài tử còn tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc để làm minh bạch các khoản tiền này.
Mặc dù lên tiếng rõ ràng về các tin đồn gây bất lợi cho mình nhưng Thương Tín vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trích vô ơn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, netizen còn soi ra một chi tiết đáng chú ý hơn là bộ răng sứ của nam nghệ sĩ được Trịnh Kim Chi đi tân trang lúc trước bỗng biến mất. Việc này dẫn đến xuyên suốt đoạn livestream, nghệ sĩ Thương Tín gặp khó khăn trong việc phát âm và đôi khi là không nghe rõ lời nói.
Được biết, trước đó, vào khoảng tháng 4/2021, sau khi nhận được tiền quyên góp hỗ trợ từ mạnh thường để điều trị đột quỵ, sức khỏe của Thương Tín dần ổn định, Trịnh Kim Chi đã cũng ông đến bệnh viện để làm lại hàm răng mới. Tuy nhiên, trong hình ảnh mới nhất, khán giả lại thắc mắc, không hiểu vì lý do gì bộ răng đã "không cánh mà bay".