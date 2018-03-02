Hóa thân ‘gái hư’, Lại Thanh Hương ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini ren lồ lộ da thịt

Sau thời gian dài khủng hoảng khi liên tục bị dư luận chỉ trích, “ném đá” vì diện trang phục phản cảm trên chuyên cơ chào đón đội tuyển U23 Việt Nam, hiện tại Lại Thanh Hương đã trở lại với cuộc sống và công việc của mình.

Mới đây, người đẹp sinh năm 1992 tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh diện bikini táo bạo trên trang cá nhân. Cô nàng khoe trọn thân hình bốc lửa cùng đôi chân dài miên man đầy ấn tượng ngày đầu năm.