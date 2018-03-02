Hóa thân ‘gái hư’, Lại Thanh Hương ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini ren lồ lộ da thịt

Hậu trường 02/03/2018 15:51

Người mẫu Lại Thanh Hương tiếp tục khiến cánh mày râu “đứng ngồi không yên” khi tung ra loạt ảnh diện bikini bốc lửa.

Sau thời gian dài khủng hoảng khi liên tục bị dư luận chỉ trích, “ném đá” vì diện trang phục phản cảm trên chuyên cơ chào đón đội tuyển U23 Việt Nam, hiện tại Lại Thanh Hương đã trở lại với cuộc sống và công việc của mình.

Mới đây, người đẹp sinh năm 1992 tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh diện bikini táo bạo trên trang cá nhân. Cô nàng khoe trọn thân hình bốc lửa cùng đôi chân dài miên man đầy ấn tượng ngày đầu năm.

Hóa thân ‘gái hư’, Lại Thanh Hương ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini ren lồ lộ da thịt - Ảnh 1
Sở hữu vóc dáng chuẩn, Lại Thanh Hương không ngại mang đến cho công chúng những hình ảnh cực nóng bỏng - Ảnh: FBNV
Hóa thân ‘gái hư’, Lại Thanh Hương ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini ren lồ lộ da thịt - Ảnh 2
Sở hữu vóc dáng bốc lửa vạn người mê...
Hóa thân ‘gái hư’, Lại Thanh Hương ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini ren lồ lộ da thịt - Ảnh 3
... Lại Thanh Hương làm xao xuyến nhiều trái tim phái mạnh - Ảnh: FBNV

Với lợi thế về chiều cao và hình thể cân đối, top 8 chương trình Việt Nam Next Top Model mùa All Star không ít lần khiến cư dân mạng "phát sốt" với những shot ảnh vô cùng táo bạo của mình.

Hóa thân ‘gái hư’, Lại Thanh Hương ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini ren lồ lộ da thịt - Ảnh 4
Chân dài sinh năm 1992 khiến người đối diện nóng mặt với hình ảnh này - Ảnh: Internet

Hóa thân ‘gái hư’, Lại Thanh Hương ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini ren lồ lộ da thịt - Ảnh 5

Hóa thân ‘gái hư’, Lại Thanh Hương ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini ren lồ lộ da thịt - Ảnh 6

Hóa thân ‘gái hư’, Lại Thanh Hương ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini ren lồ lộ da thịt - Ảnh 7
Không chỉ vóc dáng mà thần thái 'sang chảnh' của Lại Thanh Hương cũng tạo ấn tượng mạnh cho người xem - Ảnh: Internet
Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo

Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo

Lại Thanh Hương thu hút sự chú ý của công chúng khi chào đón năm mới bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng, khoe 3 vòng nuột nà, cuốn hút.

Xem thêm
Từ khóa:   Lại Thanh Hương người mẫu Lại Thanh Hương

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42