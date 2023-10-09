Hòa Minzy tự tin để lộ vết rạn bụng chằng chịt hậu sinh nở, khẳng định không hối hận một điều này!

Hậu trường 09/10/2023 15:22

Sự tự tin của Hoà Minzy đã truyền cảm hứng, động viên cho nhiều "mẹ bỉm" khi gặp tình trạng tự tin sau sinh nở

Bé Bo - con trai Hòa Minzy là một trong những "nhóc tỳ" nhà sao Việt thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc của cậu bé khi được chia sẻ nhận được nhiều lời khen về sự thông minh, lém lỉnh và rất hiểu chuyện.

Trong suốt quá trình mang thai, Hòa Minzy luôn giấu kín thông tin và che chắn kĩ càng vóc dáng nên khi nữ ca sĩ chia sẻ những hình ảnh về hành trình thiêng liêng này đều nhận sự quan tâm của người hâm mộ. 

Hòa Minzy tự tin để lộ vết rạn bụng chằng chịt hậu sinh nở, khẳng định không hối hận một điều này! - Ảnh 1
Bé Bo - con trai Hòa Minzy là một trong những "nhóc tỳ" nhà sao Việt thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hoà Minzy hiếm hoi chia sẻ hình ảnh về những vết rạn trên bụng sau khi sinh nở. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ tình yêu thương đến con trai trước thềm bước sang tuổi mới. Cô khẳng định không bao giờ hối hận khi sinh bé Bo: "Mai sinh nhật nhóc thối của mẹ rồi đó. 4 năm với những vết rạn này rồi kaka. Dù sao mẹ cũng không bao giờ hối hận với những quyết định của mình. Yêu em".

Hòa Minzy tự tin để lộ vết rạn bụng chằng chịt hậu sinh nở, khẳng định không hối hận một điều này! - Ảnh 2
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hoà Minzy hiếm hoi chia sẻ hình ảnh về những vết rạn trên bụng sau khi sinh nở

Trước đó, nói về vết rạn bụng chằng chịt, Hòa Minzy từng cho biết đây chính là niềm hạnh phúc của cô. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng nhắn gửi các mẹ bỉm không nên tự ti vì vết rạn. Cô chia sẻ: "Mẹ hạnh phúc khi có Bo và hạnh phúc luôn với những vết rạn chằng chịt đầy bụng. Tự tin lên nào các mẹ bỉm"

Hòa Minzy tự tin để lộ vết rạn bụng chằng chịt hậu sinh nở, khẳng định không hối hận một điều này! - Ảnh 3
Cô khẳng định không bao giờ hối hận khi sinh bé Bo

Giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp cũng cho biết, cô bị rạn da khá nặng khi mang bầu bé Bo (con trai đầu lòng của Hòa Minzy và doanh nhân Minh Hải). Nữ ca sĩ tiết lộ thêm: "Bởi vậy có người book quảng cáo bôi trị rạn không dám nhận mọi người ơi. Không thể dối trá lừa gạt mọi người được. Lúc em bầu, em có 41kg à. Da em mỏng, gân xanh không à nên rạn nặng lắm".

Hòa Minzy tự tin để lộ vết rạn bụng chằng chịt hậu sinh nở, khẳng định không hối hận một điều này! - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cũng nhắn gửi các mẹ bỉm không nên tự ti vì vết rạn. Cô chia sẻ: "Mẹ hạnh phúc khi có Bo và hạnh phúc luôn với những vết rạn chằng chịt đầy bụng. Tự tin lên nào các mẹ bỉm"

 

Sự tự tin của Hoà Minzy đã truyền cảm hứng, động viên cho nhiều "mẹ bỉm" khi gặp tình trạng tự ti sau sinh nở. Hậu chia tay thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con trai. Đồng thời, ngoài công việc biểu diễn, cô cũng chăm chỉ bán hàng online với mong muốn có thêm thu nhập để cho ba mẹ và con trai có cuộc sống đủ đầy. 

Hòa Minzy tự tin để lộ vết rạn bụng chằng chịt hậu sinh nở, khẳng định không hối hận một điều này! - Ảnh 5
Sự tự tin của Hoà Minzy đã truyền cảm hứng, động viên cho nhiều "mẹ bỉm" khi gặp tình trạng tự ti sau sinh nở

Thời gian đầu sau biến cố về chuyện tình cảm, Hòa Minzy từng rơi vào tình trạng tinh thần bất ổn vì mất kiểm soát về cảm xúc. Chia sẻ tại một chương trình, nữ ca sĩ không cầm được nước mắt: “Em chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này trong đời. Thực sự em rất mệt mỏi. Những gì áp lực nhất trong cuộc sống em đã trải qua rồi, không hiểu sao sau 1 năm đến giờ em lại cảm thấy mệt mỏi như thế. Em trở thành người khó kiểm soát cảm xúc”.

Hòa Minzy tự tin để lộ vết rạn bụng chằng chịt hậu sinh nở, khẳng định không hối hận một điều này! - Ảnh 6
Thời gian đầu sau biến cố về chuyện tình cảm, Hòa Minzy từng rơi vào tình trạng tinh thần bất ổn vì mất kiểm soát về cảm xúc. Những chia sẻ của Hòa Minzy khiến khán giả không khỏi xúc động xúc động và bày tỏ sự đồng cảm, động viên cho nữ ca sĩ nhỏ

Những chia sẻ của Hòa Minzy khiến khán giả không khỏi xúc động xúc động và bày tỏ sự đồng cảm, động viên cho nữ ca sĩ nhỏ. Hiện tại, bà mẹ đơn thân đã lấy lại trạng thái cuộc sống cân bằng, ổn định. Cô cũng tích cực ra mắt sản phẩm mới và nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ khán giả. 

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