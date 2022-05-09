Hòa Minzy 'tâm sự đứt ruột' sau nhiều lần bị dìm xuống đáy: 'Em đã phải cố gắng rất nhiều và sợ quay lại quãng thời gian đó'

Hậu trường 09/05/2022 15:14

Những lời giãi bày từ bà mẹ một con nhận được sự cảm thông từ khán giả.

Những năm đầu bước chân vào showbiz, hình ảnh Hòa Minzy thường bị CĐM mặc định gắn liền với nhiều scandal, từ tình yêu tai tiếng với Công Phượng, đến thái độ khi tham gia Học Viện Ngôi Sao... Qua thời gian, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh dần trưởng thành và xây dựng hình tượng nghệ sĩ tích cực, nhận được sự yêu mến từ khán giả. Chính vì vậy, việc để bản thân dính vào những ồn ào không hay là điều Hòa Minzy không mong muốn.

Mới đây, việc cô xuất hiện trên chương trình thực tế vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời động viên, không ít khán giả xem truyền hình cảm thấy khó chịu khi Hòa Minzy thể hiện cảm xúc quá đà. Cụ thể là bà mẹ một con thường xuyên xúc động và hay khóc khiến người xem khó chịu.

Hòa Minzy 'tâm sự đứt ruột' sau nhiều lần bị dìm xuống đáy: 'Em đã phải cố gắng rất nhiều và sợ quay lại quãng thời gian đó' - Ảnh 1
Hòa Minzy đỏ hoe mắt khi được tái hiện lại những phút giây thiêng liêng đầy tính lịch sử tại thao trường. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, Hòa Minzy đã đăng bài viết chia sẻ cụ thể hơn về việc bản thân hay khóc: "Em biết có nhiều quý vị khó chịu như vậy nhưng em thực sự rất dễ xú.c động. Bình thường hay cười nói nhưng chỉ cần đúng khoảnh khắc là nước mắt sẽ rơi. Là con người của em thế, mong mọi người hiểu cho em nha".

Trước lời giải thích này của Hòa Minzy, nhiều khán giả cũng bình luận đồng cảm cho nữ ca sĩ. Một netizen bình luận: "Tại sao em lại phải sống theo cách nghĩ của người khác vậy Hoà? Hãy là chính mình đi em". Bên cạnh đó, netizen cũng khuyên Hòa Minzy không cần bận tâm đến những bình luận mang tính chất một chiều, cảm tính.

Thế nhưng, là người đã trải qua nhiều ồn ào trong sự nghiệp, nữ ca sĩ không có phép bản thân dính vào những scandal không đáng có. Dưới lời giải thích trên, Hòa Minzy đã có những tâm sự đầy chiêm nghiệm với người hâm mộ. Cô cho biết, bản thân đã từng bị vùi dập tận đáy và phải cố gắng lắm mới có thể vươn lên từ đống đổ nát. Chính vì vậy, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp rất sợ những đánh giá tiêu cực về bản thân và mong cầu sự ghi nhận.

"Có thể là do đã trải qua quá nhiều drama trong sự nghiệp! Có những lúc tưởng chừng vươn lên cao rồi lại bị dìm xuống tận đáy. Nên để trở lại được sự yêu quý của mọi người người như ngày hôm nay em đã phải rất cố gắng và tất nhiên luôn sợ bị quay lại quãng thời gian khó khăn ấy. Luôn sợ sự đánh giá và mong cầu sự ghi nhận!

Và đặc biệt sau khi làm mẹ, em nhạy cảm và mau nước mắt hơn rất nhiều!", Hòa Minzy viết.

Hòa Minzy 'tâm sự đứt ruột' sau nhiều lần bị dìm xuống đáy: 'Em đã phải cố gắng rất nhiều và sợ quay lại quãng thời gian đó' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cho biết bản thân rất sợ quay lại quá khứ, với những ồn ào xung quanh đời sống cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Học viện ngôi sao 2014 chính là cánh cửa đưa Hòa Minzy bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngôi vị quán quân của cuộc thi đã tạo điều kiện thuận lợi cho cô gái Bắc Ninh từng bước chinh phục đỉnh cao. Nhưng đi cùng với sự nổi tiếng là tai tiếng ngập tràn khi nói về nữ ca sĩ này.

20 tuổi - Hòa Minzy đã mạnh dạn bước qua những lời đàm tiếu để yêu Công Phượng - cầu thủ hot nhất Việt Nam năm 2015. Và chuyện tình của đôi trẻ cũng nhanh chóng kết thúc sau đó 1 năm vì áp lực dư luận.

Sau đó, nữ ca sĩ liên tiếp vướng ồn ào với fans Kpop. Đặc biệt là việc cô mắng mỏ fans một cách khó hiểu. "Lần thứ 2 chị muốn nói với em: Đừng dạy bảo chị phải làm gì!", đó là cách trả lời của giọng ca Rời bỏ khi được một fan góp ý chân thành về sản phẩm âm nhạc. Sự việc lần này khiến Hòa Minzy đóng trang cá nhân và lên tiếng xin lỗi khán giả.

Hòa Minzy 'tâm sự đứt ruột' sau nhiều lần bị dìm xuống đáy: 'Em đã phải cố gắng rất nhiều và sợ quay lại quãng thời gian đó' - Ảnh 3
Giọng ca Rời Bỏ ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả

Hiện tại, Hòa Minzy có cuộc sống mẹ đơn thân sau khi thông báo chia tay bạn trai hồi tháng 2. Cô cũng như bạn trai - doanh nhân Minh Hải - không nói rõ lý "đường ai nấy đi", chỉ cho biết cả hai không tìm được tiếng nói chung và dành cho nhau lối đi riêng. Con chung của cả hai - bé Bo, hơn hai tuổi, tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân - ở với mẹ. Dù không còn chung đường, cô nói cả hai vẫn xem nhau là người thân, cùng chăm sóc con, để bé không thiếu thốn tình cảm.

Hòa Minzy khóc cạn nước mắt trên sóng truyền hình, sự thật đằng sau đó khiến những ai làm mẹ đều phải đồng cảm

Hòa Minzy khóc cạn nước mắt trên sóng truyền hình, sự thật đằng sau đó khiến những ai làm mẹ đều phải đồng cảm

Sau khi nghe Cara Phương trình bày ca khúc Ước mơ của mẹ, Hòa Minzy đã không thể kìm lòng mình và bật khóc trong nỗi nhớ con da diết.

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