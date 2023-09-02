Hôm nay 2/9, hòa chung không khí rộn ràng của cả nước mừng 78 năm ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), nhiều nghệ sĩ Việt đã có chia sẻ những cảm xúc đặc biệt của bản thân nhân ngày lễ linh thiêng của dân tộc.

Diễn viên Huỳnh Anh bày tỏ: "Ngày 2/9 là ngày cả dân tộc ta tự hào. Tôi luôn biết ơn các bậc cha ông đi trước đã hi sinh xương máu để có được ngày độc lập vô cùng ý nghĩa. Là một người diễn viên, tôi luôn nhắc nhở bản thân cố gắng mỗi ngày, mang những vai diễn ý nghĩa tới khán giả".

Diễn viên Huỳnh Anh

Với diễn viên Thanh Hương: "Ngay từ khi bắt đầu học những bài học lịch sử Việt Nam tôi đã tự hào vô cùng. Tôi nghĩ rằng, nghệ sĩ có sự ảnh hưởng, lan toả mạnh mẽ tới công chúng nên mình phải sống một cách ý nghĩa, xứng đáng với những gì mà bản thân được hưởng trong thời bình này.

Tôi luôn nhắc nhở bản thân cố gắng mỗi ngày, mang đến cho khán giả những "bữa ăn tinh thần" đúng nghĩa tới khán giả. Ngoài ra, tôi cũng tham gia những dự án cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mong muốn góp chút sức nhỏ bé của mình cho xã hội. Tôi mong muốn chia sẻ nhiều câu chuyện đẹp của Việt Nam với các nước bạn để thấy Việt Nam đẹp thế nào, kiên cường, bản lĩnh ra sao. Để có được cuộc sống hoà bình, đủ đầy như ngày hôm nay không thể không kể đến công lao to lớn của các vị anh hùng rất nhiều".

Diễn viên Thanh Hương

Ngày này 77 năm về trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam.

Có thể thấy, đã 77 năm trôi qua, cứ vào dịp lễ Quốc khánh, mỗi người dân Việt Nam đều dành thời gian hướng về Thủ đô Hà Nội, hướng về Lăng Bác, về Quảng trường Ba Đình với niềm tự hào nhân ngày lễ linh thiêng của dân tộc.