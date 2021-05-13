Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đau tim khó thở, nhập viện cấp cứu khiến fan hâm mộ lo lắng

Hậu trường 13/05/2021 11:04

Dòng trạng thái của Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến người hâm mộ lo lắng.

Tối qua, Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng tải hình ảnh nằm viện khiến người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người đẹp. Không những thế, dù bệnh tật nhưng nàng hậu còn tỏ vẻ "tham công tiếc việc" khiến mọi người thêm phần xót xa. Mai Phương Thúy chia sẻ: "Đêm hôm đau tim, khó thở thế là lại tự mò vào viện... Hi vọng sáng mai ra kịp để còn đi làm".

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Hình ảnh đăng tải khuya qua của Mai Phương Thúy khiến fan hâm mộ lo lắng - Ảnh: FB
 

Được biết, tình trạng sức khỏe của nàng hậu gần đây dường như không được tốt. Cách đây vài ngày, cô đăng tải hình ảnh ngồi xe lăn khi vào viện kiểm tra sức khỏe do bị sốt. 

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Trước đó, cô đăng ảnh ngồi xe lăn ở bệnh viện - Ảnh: FB 

Trước tình trạng sức khỏe báo động của Hoa hậu Việt Nam 2006, nhiều sao Vbiz như ca sĩ Đông Nhi, Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Hà Kiều Anh, MC Ngọc Trinh, lên tiếng "nhắc nhở": "Em ơi, phải giữ sức khỏe nhé", "Ơ kìa nàng ơi, giữ sức khỏe nàng ơi"; "Cô gái thấy trong người ổn chưa?"; "Cố lên em ơi"...

Rạng sáng nay, Mai Phương Thúy bất ngờ cho biết, cô đã được xuất viện về nhà đồng thời cám ơn sự quan tâm lo lắng của người hâm mộ: "Mình về nhà rồi nhé các bạn trẻ... Vì ở một mình nên có gì mình hay đi viện sớm. Cám ơn các bạn trẻ quan tâm lo lắng". 

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Sau đăng quang 15 năm, đến nay cái tên Mai Phương Thúy vẫn được người hâm mộ quan tâm - Ảnh: FB 

Người đẹp Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Những năm gần đây, mỹ nhân ít tham gia hoạt động showbiz và chuyển hướng sang kinh doanh nhưng tên tuổi của cô vẫn giữ được sức hút nhất định với lượng lớn người hâm mộ. 

Hoa hậu Mai Phương Thúy hóa 'người đẹp bên hồ', khoe vòng 1 gần 100cm, fan hâm mộ xuýt xoa vì 33 mà vẫn đẹp như gái đôi mươi

Hoa hậu Mai Phương Thúy hóa 'người đẹp bên hồ', khoe vòng 1 gần 100cm, fan hâm mộ xuýt xoa vì 33 mà vẫn đẹp như gái đôi mươi

Mới đây nàng hậu đã đăng tải bức ảnh "thả dáng bên hồ", khiến nhiều người ngưỡng mộ vì ở độ tuổi 33 nhưng Mai Phương Thúy vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng như ngày mới đăng quang.

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Từ khóa:   Hoa hậu Hoa hậu Mai Phương Thúy Lý Nhã Kỳ

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