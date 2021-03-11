Bị ‘ném đá’ vì cách chọn đàn ông, Mai Phương Thúy lên tiếng ‘đáp trả’ nhưng lại khiến CĐM cười ngất

Khi mạng xã hội đang tranh cãi gay gắt về quan điểm chọn đàn ông của Mai Phương Thúy thì nàng hậu đã có một pha bẻ lái “khét lẹt”.

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ gây xôn xao khi phát ngôn của cô tại chương trình “Người ấy là ai” năm 2019 bị đào lại. Cụ thể, trong chương trình này, người đẹp đã chia sẻ một số quan điểm về tình yêu của mình.

Mai Phương Thúy trong chương trình 'Người ấy là ai' - Ảnh: Internet

Theo đó, Mai Phương Thúy không ngần ngại khuyên chị em nên chọn một người đàn ông yêu thương mình: “Phụ nữ nên chọn người đàn ông thương mình, mưa dầm thấm lâu người phụ nữ sẽ yêu lại người đàn ông đó. Nhưng đàn ông thì khác, ngày mà anh ta gặp được người anh ta yêu thì chắc chắn anh ta sẽ bỏ rơi bạn”.

Ngay lập tức, quan điểm này của nàng hậu đã gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với Mai Phương Thúy thì không ít người cho rằng cô đang rao giảng đạo lý.

Cư dân mạng xôn xao bàn tán về quan điểm của nàng hậu - Ảnh: FB

Trước những bình luận trái chiều từ dư luận, Mai Phương Thúy không ngần ngại chia sẻ lại một ý kiến phản đối quan điểm của cô lên trang Instagram cá nhân kèm lời giải thích: “Ok em, lúc phát biểu chắc chị đang đói”.

Mai Phương Thúy lên tiếng giải thích - Ảnh: IG

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...nhưng ngoài đời Mai Phương Thúy lại được nhận xét là 'rất mặn' và có nhiều phát ngôn 'đi vào lòng người' - Ảnh: FB

Lời giải thích ngây ngô của Mai Phương Thúy khiến khán giả phải bật cười. Quả thực cô nàng có khả năng tấu hài cực mạnh khi biến câu chuyện đang căng thẳng trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nem-da-vi-cach-chon-dan-ong-mai-phuong-thuy-len-tieng-dap-tra-nhung-lai-khien-cdm-cuoi-ngat-398323.html