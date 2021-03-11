Tròn 3 tháng NS Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan có động thái khiến nhiều người không cầm được nước mắt

Hậu trường 11/03/2021 09:04

Động thái mới nhất của ca sĩ Phương Loan trên trang Facebook của cố NS Chí Tài khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Sáng nay (11/3) giờ Việt Nam, trang Facebook cá nhân của cố NS Chí Tài bất ngờ thay đổi ảnh bìa là hình ảnh ca sĩ Phương Loan với đôi mắt nhìn xa xăm. Được biết, hiện tại ca sĩ Phương Loan đang là người quản lý trang Facebook của người chồng quá cố.

chi tai 1

Gắn bó với nhau hơn 3 thập kỷ, giờ đây Chí Tài và Phương Loan đã âm dương cách biệt - Ảnh: FB

Theo lời chia sẻ của ca sĩ Phương Loan, hôm nay là ngày tròn 3 tháng NS Chí Tài qua đời. Không chỉ thế, trên bức ảnh, ca sĩ Phương Loan còn mượn lời bài hát gửi đến người chồng quá cố: “Anh ở đây, giờ này anh ở đâu. Trong lòng em từng ngày vẫn nhớ đến anh. Em đã yêu, em sẽ mãi mãi yêu anh”. Lời nhắn gửi của ca sĩ Phương Loan dành cho cố NS Chí Tài khiến khán giả không cầm được nước mắt.

chi tai 2
Cuộc hôn nhân của NS Chí Tài và Phương Loan từng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB
chi tai 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận an ủi ca sĩ Phương Loan, mong cô sớm vượt qua nỗi đau: “Thương cô Bé Heo”, “Thương chị Bé Heo quá, chị cố vui lên cho anh thanh thản chị nhé”, “Anh Tài lúc nào cũng ở bên chị và trong lòng khán giả”, “Chú vẫn mãi trong tim của tất cả mọi người cô ơi. Con tin chắc trên cao nhìn xuống chú vẫn luôn mỉm cười vì nhìn thấy cô được mọi người yêu thương và quan tâm”…

Vợ 3 kém 16 tuổi của Chi Bảo: Giàu, đẹp có quan hệ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Vợ 3 kém 16 tuổi của Chi Bảo: Giàu, đẹp có quan hệ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Vợ 3 của Chi Bảo không chỉ kém anh 16 tuổi mà còn rất xinh đẹp, giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Chí Tài ca sĩ Phương Loan bà xã Chí Tài

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 32 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026