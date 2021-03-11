Động thái mới nhất của ca sĩ Phương Loan trên trang Facebook của cố NS Chí Tài khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Sáng nay (11/3) giờ Việt Nam, trang Facebook cá nhân của cố NS Chí Tài bất ngờ thay đổi ảnh bìa là hình ảnh ca sĩ Phương Loan với đôi mắt nhìn xa xăm. Được biết, hiện tại ca sĩ Phương Loan đang là người quản lý trang Facebook của người chồng quá cố.

Gắn bó với nhau hơn 3 thập kỷ, giờ đây Chí Tài và Phương Loan đã âm dương cách biệt - Ảnh: FB

Theo lời chia sẻ của ca sĩ Phương Loan, hôm nay là ngày tròn 3 tháng NS Chí Tài qua đời. Không chỉ thế, trên bức ảnh, ca sĩ Phương Loan còn mượn lời bài hát gửi đến người chồng quá cố: “Anh ở đây, giờ này anh ở đâu. Trong lòng em từng ngày vẫn nhớ đến anh. Em đã yêu, em sẽ mãi mãi yêu anh”. Lời nhắn gửi của ca sĩ Phương Loan dành cho cố NS Chí Tài khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Cuộc hôn nhân của NS Chí Tài và Phương Loan từng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận an ủi ca sĩ Phương Loan, mong cô sớm vượt qua nỗi đau: “Thương cô Bé Heo”, “Thương chị Bé Heo quá, chị cố vui lên cho anh thanh thản chị nhé”, “Anh Tài lúc nào cũng ở bên chị và trong lòng khán giả”, “Chú vẫn mãi trong tim của tất cả mọi người cô ơi. Con tin chắc trên cao nhìn xuống chú vẫn luôn mỉm cười vì nhìn thấy cô được mọi người yêu thương và quan tâm”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tron-3-thang-ns-chi-tai-qua-doi-ca-si-phuong-loan-co-dong-thai-khien-nhieu-nguoi-khong-cam-duoc-nuoc-mat-398309.html