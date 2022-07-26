Ngoài nhan sắc đỉnh cao Hoa hậu Lương Thùy Linh còn nổi trội về thành tích học tập. Nàng hậu vừa "khoe" trên trang cá nhân bảng thông báo kết quả xét tốt nghiệp của mình, dự kiến xếp loại tốt nghiệp xuất sắc.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa chia sẻ bảng thông báo kết quả xét tốt nghiệp dự kiến của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo bài viết có thể thấy, nàng Hậu đạt điều kiện về số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình học tập để tốt nghiệp đợt tháng 7/2022, dự kiến xếp loại tốt nghiệp xuất sắc. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và học vấn cao Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam 2019 - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật Được biết, Miss World Vietnam 2019 theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại hệ chất lượng cao tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

"Bằng xuất sắc. Con cảm ơn bố mẹ, ông bà nội ngoại, thầy cô giảng viên, các bạn yêu ê-kíp, các anh chị make-up, hair stylist, photo, đầu bếp, dọn phòng, xây nhà xây cửa, quán ăn, quán cafe... Các bạn fan, những người luôn yêu thương Linh, bánh cuốn, bánh tráng, bánh bèo, bánh hỏi, cháo lòng, cháo dinh dưỡng... (list này còn dài) đã giúp Linh có được sức mạnh về tinh thần và thể chất để tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương với tấm bằng xuất sắc", "nàng hậu" dí dỏm viết trên trang cá nhân.

Bài chia sẻ của nàng Hậu trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới phần bình luận, Miss World Vietnam 2019 nhận được nhiều lời khen và chúc mừng từ Hoa hậu Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Á hậu Thụy Vân, Phương Anh... Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và có được nhiều thành tích “không phải dạng vừa”: - Giải Nhất kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017. - Giải thưởng Hoa trạng nguyên vinh danh khi là 1 trong 5 học sinh đạt số điểm cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh Cao Bằng. - Huy chương đồng tiếng Anh tại Trại hè Hùng Vương năm 2016, 2017. - Sinh viên xuất sắc của Đại học Ngoại thương. - Thành viên Câu lạc bộ MC và thời trang của trường với vai trò người mẫu, thành viên của Enactus FTU Hanoi. - Top 5 Người đẹp biển - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Top 3 Người đẹp thời trang - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Top 10 Hoa hậu Nhân ái - Miss World 2019 - Top 12 Miss World 2019 Lương Thùy Linh sinh năm 2000 tại Cao Bằng, đăng quang Miss World Vietnam 2019 khi đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngay thời điểm chiến thắng, Lương Thùy Linh đã gây ấn tượng với chiều cao 1,78m và đôi chân dài 1,22m. Thêm nữa, cô còn là cựu sinh viên chuyên Toán, Trường trung học phổ thông chuyên Cao Bằng, sở hữu điểm IELTS 7.5. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và trình độ học vấn cao, người đẹp sinh năm 2000 tiến thẳng vào Top 12 Hoa hậu Thế giới 2019. Ngoài ra, cô còn là gương mặt quen thuộc trên những sàn diễn thời trang. Hiện tại, Lương Thùy Linh đang là giám khảo của cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

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