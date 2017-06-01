Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn

Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2015 thừa nhận đã sửa mũi, nhấn mí, hút mỡ cằm, gọt hàm và nâng ngực để sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo hơn.
Hoa hậu Kiều Ngân từng chia sẻ rằng cô rất tự ti vì ngoại hình thiếu cân đối, vòng 1 khiêm tốn, lộ nhiều khuyết điểm khi mặc nội y hoặc bikini. Sau nhiều lần đắn đo và tham khảo ý kiến bác sĩ, mới đây cô quyết định "tút tát" lại hình thể cho hoàn hảo hơn.
Diện mạo của Kiều Ngân trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Phan Tiến Vũ
Kiều Ngân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ đã xinh đẹp lên rất nhiều. Nhờ sự can thiệp của bác sĩ, hoa hậu sở hữu đôi gò bồng đào quyến rũ, sexy khó cưỡng - Ảnh: Phan Tiến Vũ
Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2015 tiết lộ, ngoài vòng 1 cô còn chỉnh sửa nhiều bộ phận khác như sửa mũi, nhấn mí, xóa bọng mắt, hút mỡ cằm, gọt hàm và tiêm botox để gương mặt được hoàn hảo và có sức hút hơn - Ảnh: Phan Tiến Vũ
Kiều Ngân cho biết cô rất hài lòng với diện mạo mới này và không hề ngại khi công khai chuyện mình phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Phan Tiến Vũ
Tối 29/5, cô đảm nhận vai trò người mẫu trong show diễn 'Thời trang và cuộc sống'. Kiều Ngân hiện vừa là người mẫu, vừa là diễn viên và MC - Ảnh: Phan Tiến Vũ
Nhan sắc của Kiều Ngân trông Tây và cuốn hút lên rất nhiều sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Phan Tiến Vũ
Kiều Ngân sở hữu vẻ đẹp mới đầy cuốn hút và bí ẩn - Ảnh: Phan Tiến Vũ
Cô cho biết sắp tới sẽ tham gia một dự án phim điện ảnh - Ảnh: Phan Tiến Vũ
Diện những váy áo đắt tiền nhưng cách tạo dáng kém duyên khiến người đẹp Việt mất điểm trầm trọng trên thảm đỏ.
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