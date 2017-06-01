Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn

Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2015 thừa nhận đã sửa mũi, nhấn mí, hút mỡ cằm, gọt hàm và nâng ngực để sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo hơn.

Hoa hậu Kiều Ngân từng chia sẻ rằng cô rất tự ti vì ngoại hình thiếu cân đối, vòng 1 khiêm tốn, lộ nhiều khuyết điểm khi mặc nội y hoặc bikini. Sau nhiều lần đắn đo và tham khảo ý kiến bác sĩ, mới đây cô quyết định "tút tát" lại hình thể cho hoàn hảo hơn.

Người đẹp Việt tạo dáng 'vô duyên', váy áo đẹp mấy cũng vô nghĩa Diện những váy áo đắt tiền nhưng cách tạo dáng kém duyên khiến người đẹp Việt mất điểm trầm trọng trên thảm đỏ.

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