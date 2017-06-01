Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn

Hậu trường 01/06/2017 17:10

Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2015 thừa nhận đã sửa mũi, nhấn mí, hút mỡ cằm, gọt hàm và nâng ngực để sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo hơn.

Hoa hậu Kiều Ngân từng chia sẻ rằng cô rất tự ti vì ngoại hình thiếu cân đối, vòng 1 khiêm tốn, lộ nhiều khuyết điểm khi mặc nội y hoặc bikini. Sau nhiều lần đắn đo và tham khảo ý kiến bác sĩ, mới đây cô quyết định "tút tát" lại hình thể cho hoàn hảo hơn.

Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn - Ảnh 1
Diện mạo của Kiều Ngân trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Phan Tiến Vũ

Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn - Ảnh 2
Kiều Ngân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ đã xinh đẹp lên rất nhiều. Nhờ sự can thiệp của bác sĩ, hoa hậu sở hữu đôi gò bồng đào quyến rũ, sexy khó cưỡng - Ảnh: Phan Tiến Vũ

Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn - Ảnh 3
Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2015 tiết lộ, ngoài vòng 1 cô còn chỉnh sửa nhiều bộ phận khác như sửa mũi, nhấn mí, xóa bọng mắt, hút mỡ cằm, gọt hàm và tiêm botox để gương mặt được hoàn hảo và có sức hút hơn - Ảnh: Phan Tiến Vũ

Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn - Ảnh 4
Kiều Ngân cho biết cô rất hài lòng với diện mạo mới này và không hề ngại khi công khai chuyện mình phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Phan Tiến Vũ

Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn - Ảnh 5
Tối 29/5, cô đảm nhận vai trò người mẫu trong show diễn 'Thời trang và cuộc sống'. Kiều Ngân hiện vừa là người mẫu, vừa là diễn viên và MC - Ảnh: Phan Tiến Vũ

Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn - Ảnh 6
Nhan sắc của Kiều Ngân trông Tây và cuốn hút lên rất nhiều sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Phan Tiến Vũ

Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn - Ảnh 7
Kiều Ngân sở hữu vẻ đẹp mới đầy cuốn hút và bí ẩn - Ảnh: Phan Tiến Vũ

Hoa hậu Kiều Ngân tự tin khoe nhan sắc 'dao kéo' đẹp hút hồn - Ảnh 8
Cô cho biết sắp tới sẽ tham gia một dự án phim điện ảnh - Ảnh: Phan Tiến Vũ

Người đẹp Việt tạo dáng 'vô duyên', váy áo đẹp mấy cũng vô nghĩa

Người đẹp Việt tạo dáng 'vô duyên', váy áo đẹp mấy cũng vô nghĩa

Diện những váy áo đắt tiền nhưng cách tạo dáng kém duyên khiến người đẹp Việt mất điểm trầm trọng trên thảm đỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   sao việt phẫu thuật thẩm mỹ hoa hậu kiều ngân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 17 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42