Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này

Hậu trường 04/08/2017 13:55

Dù đã là bà mẹ 3 con nhưng hoa Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn khiến nhiều chị em phải thán phục lẫn ganh tỵ với thân hình bốc lửa và đôi chân dài miên man của mình.

Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Hiện tại, dù đang ở độ tuổi U50 và là bà mẹ 3 con nhưng người đẹp vẫn khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải trên trang facebook cá nhân hình ảnh mình trong bộ bikini trắng, khoe đôi chân dài miên man cùng 3 vòng nóng bỏng, quyến rũ. 

Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh đầy sexy và cuốn hút này nhé:

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 1
Hoa hậu Hà Kiều Anh diện bikini màu trắng đầy cuốn hút chụp ảnh tại du thuyền - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 2
Ngay sau khi đăng tải những hình ảnh này, Hoa hậu Việt Nam 1992 đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 3
Dù đã U50 nhưng Hà Kiều Anh vẫn giữ được vóc dáng cân đối và thân hình bốc lửa - Ảnh: Interent

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 4
Không ít người đã "phát hờn" vì sự trẻ trung này của hoa hậu - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 5
Người đẹp U50 vẫn giữ được thân hình săn chắc sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 6
Hà Kiều Anh khoe thân hình nóng bỏng "đốt mắt" mọi người - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 7
Người đẹp U50 sang trọng và cuốn hút khi tham dự sự kiện - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 8
Hình ảnh của bà mẹ 3 con trong những lần đi sự kiện cũng "đốn tim" nhiều khán giả - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 9
Sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, Hà Kiều Anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới cho mình - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh: U50, là mẹ 3 con vẫn diện bikini bốc lửa quyến rũ như gái 20 như thế này - Ảnh 10
Hoa hậu Việt Nam 1992 hiện đã sinh được 3 người con với chồng là Huỳnh Trung Nam, một doanh nhân thành đạt - Ảnh: Internet 

Từ khóa:   Hà Kiều Anh hoa hậu hà kiều anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 2 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 2 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42