Dù đã là bà mẹ 3 con nhưng hoa Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn khiến nhiều chị em phải thán phục lẫn ganh tỵ với thân hình bốc lửa và đôi chân dài miên man của mình.

Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Hiện tại, dù đang ở độ tuổi U50 và là bà mẹ 3 con nhưng người đẹp vẫn khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải trên trang facebook cá nhân hình ảnh mình trong bộ bikini trắng, khoe đôi chân dài miên man cùng 3 vòng nóng bỏng, quyến rũ.

Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh đầy sexy và cuốn hút này nhé:

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-ha-kieu-anh-u50-la-me-3-con-van-dien-bikini-boc-lua-quyen-ru-nhu-gai-20-nhu-the-nay-224295.html