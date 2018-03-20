Hoa hậu Đại dương Ngân Anh khoe môi cong cớn và ngực đầy 'nóng bỏng'

Tham gia một sự kiện mới đây, Lê Âu Ngân Anh khoe 3 vòng đạt chuẩn cùng thần thái cuốn hút trong bộ váy hai dây gợi cảm.
- Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này
- Về Sóc Trăng làm từ thiện, Ngân Anh nhận cái kết ngọt ngào nhất từ trước đến nay
Tuy vướng phải nhiều ồn ào sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn là cái tên được săn đón ở nhiều sự kiện giải trí. Đầu tháng 3 vừa qua, người đẹp Tiền Giang may mắn được nhà thiết kế Patrick Phạm mời làm vedette trong show thời trang tại Lễ trao giải Oscar 2018.
Vừa trở về từ Mỹ, cô lại tiếp tục bận rộn với các chương trình thiện nguyện trong nước. Mới đây, Hoa hậu Đại dương tiếp tục được một công ty tín nhiệm mời làm đại sứ thương hiệu. Xuất hiện tại sự kiện giới thiệu sản phẩm của nhãn hàng này, mỹ nhân sinh năm 1995 diện bộ váy hai dây màu đen gợi cảm. Cô thu thú sự chú ý bởi gương mặt xinh đẹp, thần thái sang chảnh và đặc biệt là đường cong "chuẩn từng cen-ti-mét".