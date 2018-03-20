Hoa hậu Đại dương Ngân Anh khoe môi cong cớn và ngực đầy 'nóng bỏng'

Hậu trường 20/03/2018 13:22

Tham gia một sự kiện mới đây, Lê Âu Ngân Anh khoe 3 vòng đạt chuẩn cùng thần thái cuốn hút trong bộ váy hai dây gợi cảm.

Tuy vướng phải nhiều ồn ào sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn là cái tên được săn đón ở nhiều sự kiện giải trí. Đầu tháng 3 vừa qua, người đẹp Tiền Giang may mắn được nhà thiết kế Patrick Phạm mời làm vedette trong show thời trang tại Lễ trao giải Oscar 2018. 

Vừa trở về từ Mỹ, cô lại tiếp tục bận rộn với các chương trình thiện nguyện trong nước. Mới đây, Hoa hậu Đại dương tiếp tục được một công ty tín nhiệm mời làm đại sứ thương hiệu. Xuất hiện tại sự kiện giới thiệu sản phẩm của nhãn hàng này, mỹ nhân sinh năm 1995 diện bộ váy hai dây màu đen gợi cảm. Cô thu thú sự chú ý bởi gương mặt xinh đẹp, thần thái sang chảnh và đặc biệt là đường cong "chuẩn từng cen-ti-mét".

Hoa hậu Đại dương Ngân Anh khoe môi cong cớn và ngực đầy 'nóng bỏng' - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh khoe vóc dáng quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Đại dương Ngân Anh khoe môi cong cớn và ngực đầy 'nóng bỏng' - Ảnh 2
Nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh ngày càng sắc sảo, khác xa hình ảnh trong đêm chung kết 
Hoa hậu Đại dương - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Đại dương Ngân Anh khoe môi cong cớn và ngực đầy 'nóng bỏng' - Ảnh 3
Hoa hậu Đại dương Ngân Anh khoe môi cong cớn và ngực đầy 'nóng bỏng' - Ảnh 4
Ngân Anh hiện tại là cái tên đắt show ở nhiều sự kiện giải trí - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Đại dương Ngân Anh khoe môi cong cớn và ngực đầy 'nóng bỏng' - Ảnh 5
Để lấy lại niềm tin của công chúng, Hoa hậu Đại dương tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Ngân Anh xứng danh "Người đẹp chụp ảnh ngàn tấm như 1"

Hoa hậu Ngân Anh xứng danh "Người đẹp chụp ảnh ngàn tấm như 1"

Mới đây, dân mạng đã phát hiện ra Hoa hậu Đại dương Ngân Anh luôn giữ nguyên một công thức tạo dáng trong nhiều bức ảnh sự kiện, bikini và đời thường.

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