Sau khi vướng ồn ào tại trời Tây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dường như sống ẩn, hiếm hoi lắm bắt gặp nam nhạc sĩ tại một sự kiện của bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, thực tế, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn làm nghề, chăm chút cho công ty rất hoành tráng của anh. Cách đây không lâu, thông tin nam nhạc sĩ giữ vị trí quan trọng hỗ trợ concert sắp tới đây của Hoàng Thùy Linh cũng thu hút sự chú ý.



Cách đây không lâu, thông tin nam nhạc sĩ giữ vị trí quan trọng hỗ trợ concert sắp tới đây của Hoàng Thùy Linh cũng thu hút sự chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Huy Tuấn đã có bài viết khá dài để nói về concert của đàn em Hoàng Thuỳ Linh. Đáng chú ý, nam nhạc sĩ đã hiếm hoi nhắc về Hồ Hoài Anh với vai trò là Tổng đạo diễn chương trình. Cụ thể, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: "Từ âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, vũ đạo, cảnh trí, visual art, trang phục… đều rất đẹp và là một tổng thể chặt chẽ, mang tính giải trí cao, được tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh (sinh ra làm đạo diễn nhưng mẹ bắt chơi đàn và tình cờ thành nhạc sĩ) sắp xếp khéo léo, một bất ngờ dành cho các anh em làm nghề". Tuy nhiên, trong phần credit dự án, tên của Hồ Hoài Anh lại không xuất hiện. Phần tổng đạo diễn chỉ để "My Tonic - Hoàng Thùy Linh".