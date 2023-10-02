Hồ Hoài Anh giữ vị trí quan trọng trong concert Hoàng Thùy Linh nhưng quyết ẩn mình ở hậu trường để tránh ồn ào

Hậu trường 02/10/2023 06:54

Hình ảnh hiếm hoi của Hồ Hoài Anh tại concert của Hoàng Thùy Linh khiến dân tình xôn xao.

Sau khi vướng ồn ào tại trời Tây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dường như sống ẩn, hiếm hoi lắm bắt gặp nam nhạc sĩ tại một sự kiện của bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, thực tế, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn làm nghề, chăm chút cho công ty rất hoành tráng của anh. Cách đây không lâu, thông tin nam nhạc sĩ giữ vị trí quan trọng hỗ trợ concert sắp tới đây của Hoàng Thùy Linh cũng thu hút sự chú ý.

Hồ Hoài Anh giữ vị trí quan trọng trong concert Hoàng Thùy Linh nhưng quyết ẩn mình ở hậu trường để tránh ồn ào - Ảnh 1
Cách đây không lâu, thông tin nam nhạc sĩ giữ vị trí quan trọng hỗ trợ concert sắp tới đây của Hoàng Thùy Linh cũng thu hút sự chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Huy Tuấn đã có bài viết khá dài để nói về concert của đàn em Hoàng Thuỳ Linh. Đáng chú ý, nam nhạc sĩ đã hiếm hoi nhắc về Hồ Hoài Anh với vai trò là Tổng đạo diễn chương trình. Cụ thể, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: "Từ âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, vũ đạo, cảnh trí, visual art, trang phục… đều rất đẹp và là một tổng thể chặt chẽ, mang tính giải trí cao, được tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh (sinh ra làm đạo diễn nhưng mẹ bắt chơi đàn và tình cờ thành nhạc sĩ) sắp xếp khéo léo, một bất ngờ dành cho các anh em làm nghề". Tuy nhiên, trong phần credit dự án, tên của Hồ Hoài Anh lại không xuất hiện. Phần tổng đạo diễn chỉ để "My Tonic - Hoàng Thùy Linh".

Hồ Hoài Anh giữ vị trí quan trọng trong concert Hoàng Thùy Linh nhưng quyết ẩn mình ở hậu trường để tránh ồn ào - Ảnh 2
Khán giả cho rằng Hồ Hoài Anh vẫn cố ẩn mình để tránh ồn ào mà đã bị Huy Tuấn chỉ điểm

Trong hình ảnh đăng tải kèm theo dòng trạng thái, khán giả bất ngờ với sự xuất hiện trông khá bảnh bao và tươi tắn của Hồ Hoài Anh bên cạnh Huy Tuấn. Khán giả cho rằng Hồ Hoài Anh vẫn cố ẩn mình để tránh ồn ào mà đã bị Huy Tuấn chỉ điểm.

Hồ Hoài Anh giữ vị trí quan trọng trong concert Hoàng Thùy Linh nhưng quyết ẩn mình ở hậu trường để tránh ồn ào - Ảnh 3
Hiện tại, Hồ Hoài Anh thuộc ê-kíp của My Tonic. Đây cũng là tên công ty nằm trong phần credit ngang hàng tổng đạo diễn với Hoàng Thùy Linh

Được biết, hiện tại, Hồ Hoài Anh thuộc ê-kíp của My Tonic. Đây cũng là tên công ty nằm trong phần credit ngang hàng tổng đạo diễn với Hoàng Thùy Linh. Người đứng đằng sau My Tonic chính là nhạc sĩ Tú Dưa.

Hồ Hoài Anh giữ vị trí quan trọng trong concert Hoàng Thùy Linh nhưng quyết ẩn mình ở hậu trường để tránh ồn ào - Ảnh 4
Hồ Hoài Anh giữ vị trí quan trọng trong concert Hoàng Thùy Linh nhưng quyết ẩn mình ở hậu trường để tránh ồn ào - Ảnh 5
Trong ngày lễ cúng Tổ sân khấu 26/9 vừa qua, Hồ Hoài Anh cũng xuất hiện bên cạnh các thành viên thuộc ekip của My Tonic để dâng hương

Trong ngày lễ cúng Tổ sân khấu 26/9 vừa qua, Hồ Hoài Anh cũng xuất hiện bên cạnh các thành viên thuộc ekip của My Tonic để dâng hương. Đây là một trong những hình ảnh hiếm hoi của nam nhạc sĩ sau hơn 1 năm ở ẩn. Qua hình ảnh có thể thấy Hồ Hoài Anh không thay đổi là bao nhưng phong độ đã dần lấy lại như trước. Những hình ảnh ngay khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ dân mạng.

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Cách đây không lâu, thông tin nam nhạc sĩ giữa vị trí quan trọng hỗ trợ concert sắp tới đây của Hoàng Thùy Linh cũng thu hút sự chú ý.

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