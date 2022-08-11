Hồ Hoài Anh có động thái gì sau khi trở về từ Tây Ban Nha?

Hậu trường 11/08/2022 09:24

Hiện những động thái mới nhất của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang rất thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Cách đây vài ngày, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã về nước sau khi trả hộ chiếu. Trước đó, cả hai 2 vướng vào ồn ào với 1 cô gái 17 tuổi người Anh ở Tây Ban Nha và bị tịch thu hộ chiếu và ở lại đất nước này gần 2 tháng.

Hồ Hoài Anh có động thái gì sau khi trở về từ Tây Ban Nha? - Ảnh 1

Theo đó, câu chuyện về Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trở về nước được đông đảo công chúng quan tâm, ai nấy đều tò mò và chú ý đến những động thái mới nhất của cả hai. Mới đây, loạt hình ảnh được người qua đường vô tình bắt gặp nam diễn viên Hồng Đăng vô tư đi uống cà phê cùng vợ ở Hà Nội được lan truyền rộng rãi.

Hồ Hoài Anh có động thái gì sau khi trở về từ Tây Ban Nha? - Ảnh 2

Hồ Hoài Anh có động thái gì sau khi trở về từ Tây Ban Nha? - Ảnh 3

Hồ Hoài Anh có động thái gì sau khi trở về từ Tây Ban Nha? - Ảnh 4
Nam diễn viên đeo kính đen và chọn một quán café có ban công để ngắm phố. Có thể thấy, Hồng Đăng có tinh thần khá thoải mái và liên tục trò chuyện với bà xã của mình.

Sau khi loạt hình ảnh của Hồng Đăng xuất hiện, dân tình cũng không khỏi tò mò và thắc mắc về Hồ Hoài Anh, bởi từ khi trở về từ Tây Ban Nha, mọi thông tin của nam nhạc sĩ đều vô cùng kín tiếng. Theo quan sát, đến hiện tại, về phía Hồ Hoài Anh lại chọn cách im lặng. Phía vợ của nam nhạc sĩ - ca sĩ Lưu Hương Giang cũng chọn im lặng trước truyền thông. 

Hồ Hoài Anh có động thái gì sau khi trở về từ Tây Ban Nha? - Ảnh 5
Vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang hiện vẫn im lặng trước truyền thông.

Đến hiện tại, mặc dù đã trả hộ chiếu cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh nhưng giới chức Tây Ban Nha vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền.

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