Hồ Bích Trâm khoe 3 vòng sexy đầy mê hoặc

Hậu trường 15/03/2016 14:05

Với chiều cao 1m66, ngoại hình xinh xắn, đôi mắt hút hồn cô nàng nhận được tình cảm mến mộ của công chúng. Với hình ảnh lột xác và trưởng thành cô cũng khiến nhiều người cảm thấy mới mẻ và lạ lẫm.

Bích Trâm nhận được sự quan tâm và chú ý của nhiều người. Ngoàit? việc làm diễn viên, cô gái 9x này còn là người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen.

Hồ Bích Trâm khoe 3 vòng sexy đầy mê hoặc - Ảnh 1

Là một trong những diễn viên của màn điện ảnh Việt Nam, Hồ Bích Trâm thường xuyên được biết đến với những hình ảnh thu hút và gợi cảm. Cô được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp hình thể cùng kỹ năng diễn xuất trên sân khấu.

Hồ Bích Trâm khoe 3 vòng sexy đầy mê hoặc - Ảnh 2

Với chiều cao 1m66, ngoại hình xinh xắn, đôi mắt hút hồn cô nàng nhận được tình cảm mến mộ của công chúng. Với hình ảnh lột xác và trưởng thành cô cũng khiến nhiều người cảm thấy mới mẻ và lạ lẫm.

Hồ Bích Trâm khoe 3 vòng sexy đầy mê hoặc - Ảnh 3

Mới đây, nữ diễn viên  vừa thực hiện bộ ảnh với phong cách hoàn toàn mới, khác hẳn những hình ảnh đã quen thuộc trước đây. Bộ hình với phong cách sexy hết cỡ vừa được tiết lộ.

Hồ Bích Trâm khoe 3 vòng sexy đầy mê hoặc - Ảnh 4

Hồ Bích Trâm đã gây ấn tượng mạnh nhờ vòng eo con kiến, đôi chân dài miên man làm nhiều người thổn thức. Cô cũng khác lạ với mái tóc tém và cách trang điểm đậm tôn lên đường nét hài hòa.

Hồ Bích Trâm khoe 3 vòng sexy đầy mê hoặc - Ảnh 5

Với làn da trắng ngần không tì vết, cô càng nổi bật hơn với trang phục đen. Bích Trâm không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất mà còn tạo ấn tượng với gout thời trang trẻ trung và hợp xu hướng.

Hồ Bích Trâm khoe 3 vòng sexy đầy mê hoặc - Ảnh 6

Nữ diễn viên sinh năm 1991 xinh đẹp và ngày càng gợi cảm là nhờ chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý. Cô chia sẻ: “Trâm thường dành 20 phút mỗi ngày để tập luyện những động tác cơ bản để cơ thể khỏe mạnh. Ăn những món ăn ít dầu mỡ và uống nhiều nước”.

Hồ Bích Trâm khoe 3 vòng sexy đầy mê hoặc - Ảnh 7

Lợi thế chiều cao khiến cô luôn dễ dàng lựa chọn hình ảnh và trang phục. Trong bộ ảnh mới, cô thể hiện khả năng tự tin và biểu cảm đa dạng trước ống kính của một diễn viên với làn môi hờ hững “mời gọi”.Thiết kế cúp ngực với dây mỏng manh khiến Hồ Bích Trâm nóng bỏng hút mắt nhưng cũng không hề gây phản cảm.

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