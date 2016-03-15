Hồ Bích Trâm khoe 3 vòng sexy đầy mê hoặc

Bích Trâm nhận được sự quan tâm và chú ý của nhiều người. Ngoài t? vi ệc làm diễn viên, cô gái 9x này còn là người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen.

Là một trong những diễn viên của màn điện ảnh Việt Nam, Hồ Bích Trâm thường xuyên được biết đến với những hình ảnh thu hút và gợi cảm. Cô được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp hình thể cùng kỹ năng diễn xuất trên sân khấu.

Với chiều cao 1m66, ngoại hình xinh xắn, đôi mắt hút hồn cô nàng nhận được tình cảm mến mộ của công chúng. Với hình ảnh lột xác và trưởng thành cô cũng khiến nhiều người cảm thấy mới mẻ và lạ lẫm.

Mới đây, nữ diễn viên vừa thực hiện bộ ảnh với phong cách hoàn toàn mới, khác hẳn những hình ảnh đã quen thuộc trước đây. Bộ hình với phong cách sexy hết cỡ vừa được tiết lộ.

Hồ Bích Trâm đã gây ấn tượng mạnh nhờ vòng eo con kiến, đôi chân dài miên man làm nhiều người thổn thức. Cô cũng khác lạ với mái tóc tém và cách trang điểm đậm tôn lên đường nét hài hòa.

Với làn da trắng ngần không tì vết, cô càng nổi bật hơn với trang phục đen. Bích Trâm không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất mà còn tạo ấn tượng với gout thời trang trẻ trung và hợp xu hướng.

Nữ diễn viên sinh năm 1991 xinh đẹp và ngày càng gợi cảm là nhờ chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý. Cô chia sẻ: “Trâm thường dành 20 phút mỗi ngày để tập luyện những động tác cơ bản để cơ thể khỏe mạnh. Ăn những món ăn ít dầu mỡ và uống nhiều nước”.

Lợi thế chiều cao khiến cô luôn dễ dàng lựa chọn hình ảnh và trang phục. Trong bộ ảnh mới, cô thể hiện khả năng tự tin và biểu cảm đa dạng trước ống kính của một diễn viên với làn môi hờ hững “mời gọi”.Thiết kế cúp ngực với dây mỏng manh khiến Hồ Bích Trâm nóng bỏng hút mắt nhưng cũng không hề gây phản cảm.