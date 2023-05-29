Hình ảnh Elly Trần và con gái bất ngờ được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc của bà mẹ 2 con

Mới đây, hình ảnh Elly Trần cùng con gái đang được chia sẻ rầm rộ trên Facebook khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Là một trong những hot girl đời đầu, đến nay Elly Trần (tên thật là Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1987) vẫn giữ được vị trí cao trong lòng người hâm mộ. Đến thời điểm hiện tại, dù đã ở tuổi 35, cô nàng vẫn giữ được sự xinh đẹp, nóng bỏng, thậm chí được cho là 'lão hóa ngược' vì nhan sắc ngày một thăng hạng. Nhan sắc bà mẹ 2 con ngày một trẻ hóa, nóng bỏng. Năm 2011, cô kết hôn cùng chồng nước ngoài. Cặp đôi có với nhau hai người con "đủ nếp, đủ tẻ" tên Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Tuy nhiên, vào năm 2020, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt và loạt ồn ào hôn nhân của Elly Trần cũng kéo dài đến bây giờ.

Mới đây nhất, trên Facebook Elly Trần vừa chia sẻ hình ảnh chụp cùng con gái kèm dòng trạng thái: "Gái yêu U10, mẹ yêu U40". Con gái của nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Bên cạnh đó, Elly Trần gây chú ý nhờ viusal "lão hoá ngược". Dù đã 35 tuổi và đã là bà mẹ 2 con, thế nhưng khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp cùng làn da trắng hồng như tuổi "đôi mươi" của nữ diễn viên khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trầm trồ. Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục thả tim và để lại nhiều lời khen ngợi cho cho cả hai mẹ con. Elly Trần xinh đẹp sánh đôi cùng con gái Cadie Mộc Trà. Hai mẹ con khiến cư dân mạng dành nhiều lời khen không ngớt. Thời gian gần đây, Elly Trần nhận được sự quan tâm khi chia sẻ câu chuyện ly hôn đầy ồn ào với chồng Tây. Trước đó, cô cũng tố chồng không chu cấp cho hai con trong suốt một năm qua: "Nữ diễn viên nói thêm gần một năm nay chồng cũ không hề chu cấp cho các con, cô chính là người tự chi trả số tiền để nuôi con: "Elly có để con thiếu hụt một centimet nào không? Cái này mới là bản lĩnh nè, thậm chí hai đứa còn được đi học thêm những lớp mà ba từng không cho đi học, cụ thể ở đây là lớp tiếng Việt và những lớp khác. 250 triệu với Elly nó là con số trong khả năng mình kiếm được không cần chồng. Nhưng cần ở đây cao hơn con số là lương tâm trách nhiệm với con trẻ. Vậy thôi!".

Thần thái gợi cảm, làn da căng bóng khiến nàng hot girl càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Sau một thời gian nổi tiếng trên mạng xã hội, Elly Trần nhận được nhiều lời mời đi chụp ảnh và quay quảng cáo ở nhiều nơi, đặc biệt là thị trường Thái Lan. Năm 2010, cô bắt đầu đóng phim. Bộ phim đầu tiên hot girl 8x tham gia diễn xuất có tên "That Sounds Good - Rao Song Sam Khon" của Thái Lan. Elly Trần từng đóng nhiều bộ phim đình đám: Bóng ma học đường (2011), Khát vọng thượng lưu (2011), Bí ẩn song sinh (2016)... Năm 2011, Elly Trần đoạt giải Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính phim truyền hình. Nhan sắc của Elly Trần ở độ tuổi 35. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Elly Trần quyết định dừng đóng phim. Sau một thời gian "ở ẩn", tháng 10/2014, Ellly Trần thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng tên Cadie với bạn trai Tây. Một năm sau, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đã hạ sinh con trai tên Alfie bằng phương pháp sinh mổ. Hai con của cô đều dễ thương, đáng yêu và nhận được nhiều tình cảm từ dân mạng. Theo một số nguồn tin, chồng Tây của Elly Trần có tên D.F, mang quốc tịch Mỹ. Anh từng có thời gian dài làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực thể hình, xuất hiện bên cạnh nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt. Elly Trần và chồng cũ trước khi rạn nứt tình cảm. Tháng 12/2011, Elly kết hôn với chồng nước ngoài và hạ sinh 2 con. Tuy nhiên, đến tháng 5/2019, hai người chính thức ly thân. Đến cuối năm 2022, cô nàng quyết định ly hôn sau thời gian dài ly thân với chồng. Hiện tại, thủ tục ly hôn giữa Elly và chồng vẫn đang được tiến hành.

Elly Trần chia sẻ cuộc sống sau khi chồng ngưng chu cấp trong một năm qua Elly Trần phẫn nộ khi bị mỉa mai đào mỏ và nhắc về số tiền chu cấp cho con mỗi tháng từ chồng Tây.

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