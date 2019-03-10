Hiêp Gà khiến nhiều người bất ngờ khi dùng những lời lẽ khá gay gắt để nói về người vợ mới chia tay là Phạm Diệu Thúy.

Thời gian qua, thông tin Hiệp Gà và người vợ thứ ba là Phạm Diệu Thúy đã "đường ai nấy đi" khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Được biết, cả hai chia tay không mấy êm đẹp khi Diệu Thúy đã bỏ về nhà mẹ đẻ từ trước khi Hiệp Gà xác nhận ly hôn. Tuy nhiên, nam diễn viên không hé lộ về những mâu thuẫn của hai vợ chồng trên mặt báo. "Chuyện đổ vỡ tất cả là lỗi ở tôi, do tôi sống hời hợt về tình cảm. Tôi và Thúy quen biết chưa được bao lâu thì cô ấy có bầu. Chúng tôi cưới nhau vì tôi muốn giữ lại đứa con.

Lúc con sắp chào đời, mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt khi nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn và Thúy dọn về nhà ngoại ở Quảng Ninh. Suốt hai năm qua tôi đã cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này nhưng không được", Hiệp Gà xác nhận chia tay vợ thứ ba vào tháng 2/2019. Cuộc ly hôn giữa Hiệp Gà và người vợ thứ ba gây ồn ào mạng xã hội suốt thời gian qua - Ảnh: Internet Hiệp Gà được cho là đã có bạn gái mới sau khi chia tay Diệu Thúy - Ảnh: Internet Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một vài bức ảnh Hiệp Gà chụp cùng một cô gái xinh đẹp tên Oanh. Người yêu tin đồn của Hiệp Gà có vẻ ngoài khá thu hút với vóc dáng gợi cảm và làn da trắng sứ. Tuy nhiên, ngay sau đó cô gái này đã phủ nhận chuyện yêu Hiệp Gà. Ngược lại, ông bố ba con cũng không thừa nhận đã có người yêu mới.

Tuy nhiên, tìm vào trang cá nhân của Hiệp Gà khán giả khá sốc trước những lời mà nam diễn viên dành cho vợ cũ. Cụ thể, vào cuối tháng 3 vừa qua anh đã cập nhật bức ảnh đại diện là hình ba bố con. Tuy nhiên, khi một người bình luận hỏi thăm: "Dạo này không thấy anh đăng ảnh chị Thúy mấy thế ạ?", Hiệp Gà đã bày tỏ sự bức xúc: "Bỏ rồi, Con điên đó chết rồi"... Nhiêu đó thôi đủ để thấy mối quan hệ giữa Hiệp Gà và vợ thứ ba khá căng thẳng sau ly hôn. Hiệp Gà thay ảnh đại diện là hình ba bố con, xóa sạch bóng dáng vợ cũ - Ảnh: Internet Bình luận mà Hiệp Gà gay gắt nói về người vợ thứ ba - Ảnh: Internet Sau lùm xùm bị vợ cũ tố quỵt tiền, đầu năm 2019 Hiệp Gà lên tiếng xác nhận đã ly hôn người vợ thứ 3 kém 11 tuổi. Nam diễn viên hài cho biết, lý do khiến hôn nhân của anh và Diệu Thúy "gãy gánh giữa đường" là vì bản thân hời hợt về tình cảm. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Hiệp Gà đón con trai về chăm sóc nên khá bận rộn chạy show để kiếm tiền.

Ly hôn vợ thứ 3 chưa bao lâu, Hiệp Gà khoe bạn gái mới xinh như hoa? Diễn viên hài Hiệp Gà khiến nhiều người hoài nghi đã có tình yêu mới sau vài tháng ly hôn vợ thứ 3.

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