Hiếm khi diện đồ hở ngực táo bạo, Trang Trần khiến chị em xuýt xoa với vòng 1 bốc lửa

Tham dự sự kiện mới đây, Trang Trần gây ấn tượng mạnh khi diện trang phục hở bạo, khoe vòng 1 bốc lửa.

Tham gia sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Chung Thanh Phong tối 14/5, Trang Trần thực sự nổi bật khi đứng cạnh hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt.

Khoác lên mình “bộ cánh” hở táo bạo phô vòng 1 căng đầy, hút mắt, Trang Trần khiến các khách mời khó rời mắt. Không chỉ gây ấn tượng về trang phục, tạo hình cá tính cùng kiểu tóc xoăn bồng bềnh gợi cảm của "thánh chửi" cũng làm nhiều người bất ngờ.

Trang Trần nổi bận với set đồ màu đỏ tại sự kiện - Ảnh: FBNV

Bộ cánh ấn tượng và hở bạo của Trang Trần khiến người nhìn đỏ mặt - Ảnh: FBNV

Chân dài khoe trọn vòng 1 căng đầy, hút mắt tại sự kiện - Ảnh: FBNV

Khi mặc thêm chiếc áo khoác vào, mỹ nhân này cũng không đánh mất đi vẻ quyến rũ vốn có - Ảnh: FBNV

Nữ siêu mẫu còn khoe được lưng trần nuột nà khi chụp từ phía sau - Ảnh: FBNV

Với phong cách trang điểm ấn tượng cùng mái tóc ngắn, 'thánh chửi' thêm phần trẻ trung và cá tính - Ảnh: FBNV

‘Thánh chửi’ Trang Trần cãi tay đôi khi bị chồng dạy dỗ vì ‘suốt ngày chửi cha mắng mẹ người ta’ Siêu mẫu Trang Trần vừa gây chú ý khi chia sẻ đoạn livestream tranh luận với ông xã. Chân dài này khẳng định, cô nổi điên là vì dù đã nói nhẹ nhàng nhưng người khác vẫn không nghe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiem-khi-dien-do-ho-nguc-tao-bao-trang-tran-khien-chi-em-xuyt-xoa-voi-vong-1-boc-lua-282776.html