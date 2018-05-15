Hiếm khi diện đồ hở ngực táo bạo, Trang Trần khiến chị em xuýt xoa với vòng 1 bốc lửa

Tham dự sự kiện mới đây, Trang Trần gây ấn tượng mạnh khi diện trang phục hở bạo, khoe vòng 1 bốc lửa.
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Tham gia sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Chung Thanh Phong tối 14/5, Trang Trần thực sự nổi bật khi đứng cạnh hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt.
Khoác lên mình “bộ cánh” hở táo bạo phô vòng 1 căng đầy, hút mắt, Trang Trần khiến các khách mời khó rời mắt. Không chỉ gây ấn tượng về trang phục, tạo hình cá tính cùng kiểu tóc xoăn bồng bềnh gợi cảm của "thánh chửi" cũng làm nhiều người bất ngờ.