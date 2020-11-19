Hết mực yêu thương con trai nhưng Lâm Khánh Chi phải gửi quý tử cho bà ngoại chăm sóc vì lý do này

Hậu trường 19/11/2020 17:13

Không còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh bé Thiên Long trên mạng xã hội, Lâm Khánh Chi cho biết mẹ con cô đang phải sống xa nhau.

Là nhóc tì đặc biệt của showbiz Việt, được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ nên con trai Lâm Khánh Chi - bé Thiên Long được công chúng vô cùng quan tâm.

Cách đây không lâu, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã về quê nhà để tổ chức tiệc sinh nhật 2 tuổi cho con trai. Cũng từ dịp sinh nhật tròn 2 tuổi của cậu bé, Lâm Khánh Chi không còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của quý tử lên mạng xã hội.

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Vợ chồng Lâm Khánh Chi hạnh phúc bên con trai - Ảnh: FB

Được biết, vì quá bận rộn với công việc nên Lâm Khánh Chi không có nhiều thời gian ở bên con. Chính vì vậy, cô phải gửi bé Thiên Long về quê để nhờ bà ngoại chăm sóc.

Mới đây, Lâm Khánh Chi vừa đăng tải đoạn clip chơi với con trai kèm dòng trạng thái: “Thấy thương ghê, ba mẹ phải ráng làm để lo tương lai cho con sau này. Thông cảm cho mẹ nhé con trai yêu dấu của mẹ”.

Theo chia sẻ của “nữ hoàng chuyển giới”, bé Thiên Long ở với bà ngoại và cuối tuần mới được về với bố mẹ nên cậu bé rất vui. Khi Lâm Khánh Chi hỏi “con có nhớ mẹ không?” thì Thiên Long đáp lại “con nhớ mẹ”. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng con trai Lâm Khánh Chi tỏ ra vô cùng tự lập, ngoan ngoãn.

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Vì sống xa gia đình nên con trai Lâm Khánh Chi cho biết rất nhớ bố mẹ - Ảnh cắt từ clip

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho cậu bé: “Em đáng yêu ghê”, “Nhìn con cưng quá”, “Thương hai mẹ con”, “Khúc cuối dạ nghe dễ thương ghê, con nít mà lễ phép là ai thấy cũng cưng hết”…

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