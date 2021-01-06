Hé lộ nơi thờ phụng NS Chí Tài tại đền thờ Tổ của Hoài Linh, gây chú ý nhất là món đồ đặt cạnh di ảnh

Hình ảnh về nơi thờ cúng của cố nghệ sĩ Chí Tài tại đền thờ Tổ khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.

Mới đây, diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã có dịp đến thăm nhà thờ Tổ của danh hài Hoài Linh để thắp hương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài. Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên cũng hé lộ những hình ảnh về nơi thờ cúng nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam: “Quay gần đền tranh thủ giờ nghỉ về thắp nhang Tổ và thăm anh”.

Được biết, nhà thờ Tổ cũng là nơi Hoài Linh sinh sống và phụ trách thờ cúng Tổ nghiệp. Đồng thời, dàn sao Vbiz cũng thường xuyên đến đây để thắp hương.

Qua khoảnh khắc đăng tải, bàn thờ cố nghệ sĩ Chí Tài được đặt trang trọng bên trong đền thờ Tổ do danh hài Hoài Linh xây dựng. Đặc biệt, danh hài Hoài Linh còn đặt 1 chú gấu bông hình con heo bên cạnh di ảnh của cố nghệ sĩ Chí Tài. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.

Danh hài Hoài Linh chuẩn bị bàn thờ cho người bạn thân rất trang trọng và chu đáo - Ảnh: FB

Lúc sinh thời, nghệ sĩ Chí Tài rất thích những đồ vật có hình con heo vì bà xã của anh – nữ ca sĩ Phương Loan có biệt danh là “Bé Heo”. Trên sóng truyền hình, cố nghệ sĩ từng chia sẻ rằng dù đi bất cứ đâu, anh cũng sẽ tranh thủ tìm những món đồ vật có hình con heo để mang về tặng vợ.

Dưới bài đăng của Quách Ngọc Tuyên, cư dân mạng nghẹn ngào: “Nhìn hình ảnh con heo mà xót xa quá, đời người khó kiếm được người bạn như chú Hoài Linh”, “Mọi người ai cũng nhớ chú”, “Nụ cười của chú Chí Tài khiến con đau lòng quá”, “Thương chú”...

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