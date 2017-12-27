Hé lộ những 'bí mật' không ai ngờ tới bên trong chiếc siêu xe 40 tỷ của Lý Nhã Kỳ

Hậu trường 27/12/2017 13:32

Ngồi xế hộp 40 tỷ đồng đi làm, song Lý Nhã Kỳ thường xuyên dùng bữa sáng bằng các món ăn đường phố như bắp luộc, xôi, bánh mì... ngay trên xe để tiết kiệm thời gian.

Đạt được nhiều thành công đáng nể trong công việc kinh doanh, Lý Nhã Kỳ là mẫu phụ nữ thành đạt được hàng triệu người mến mộ. Nữ diễn viên sở hữu nhiều khối bất động sản giá trị và hàng loạt xe hơi đắt tiền. Mua nhiều xế sang là vậy nhưng người đẹp gốc Vũng Tàu chỉ thích đi lại bằng chiếc xe Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng.

Hé lộ những 'bí mật' không ai ngờ tới bên trong chiếc siêu xe 40 tỷ của Lý Nhã Kỳ - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ rất thích chiếc xe này, cô dùng nó để đi làm việc và đến các sự kiện giải trí - Ảnh: Internet
Hé lộ những 'bí mật' không ai ngờ tới bên trong chiếc siêu xe 40 tỷ của Lý Nhã Kỳ - Ảnh 2
Người đẹp thường tranh thủ mọi thời gian để giải quyết công việc  - Ảnh: Internet

Với cô, đây giống như một ngôi nhà di động, là nơi để nghỉ chân và làm việc bất kể lúc nào. Dù có cuộc sống sang chảnh là vậy nhưng Lý Nhã Kỳ không mấy khi cho phép mình nghỉ ngơi. Cô tận dụng tất cả thời gian để kiếm tiền và tạo dựng các mối quan hệ xã hội. Do đó, có những bữa sáng cô phải ăn xôi, bắp luộc hay bánh mì ngay trên chiếc siêu xe.

'Là người tự mình kiếm ra đồng tiền nên hơn ai hết, tôi trân trọng và luôn sử dụng đồng tiền một cách hợp lý nhất. Tính chất công việc buộc tôi phải đầu tư một vẻ ngoài xứng đáng để ngoại giao với các chính khách, để thuyết phục khách hàng... Bạn chỉ có thể làm từ thiện khi bạn có tiền, mà cách tôi tạo ra tiền là tiêu tiền. Tôi khẳng định mình không bao giờ ném tiền qua cửa sổ. Riêng về chuyện làm từ thiện, tôi chưa bao giờ vì bận rộn công việc mà bỏ quên nó' - Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên Ngoisao.net.

Hé lộ những 'bí mật' không ai ngờ tới bên trong chiếc siêu xe 40 tỷ của Lý Nhã Kỳ - Ảnh 3
Lý Nhã Kỳ không cầu kỳ trong ăn uống, cô thường dùng bữa sáng đơn giản để tiết kiệm thì giờ - Ảnh: Internet
Hé lộ những 'bí mật' không ai ngờ tới bên trong chiếc siêu xe 40 tỷ của Lý Nhã Kỳ - Ảnh 4
Ở tuổi 35, Lý Nhã Kỳ có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước - Ảnh: Internet

Hé lộ những 'bí mật' không ai ngờ tới bên trong chiếc siêu xe 40 tỷ của Lý Nhã Kỳ - Ảnh 5

Hé lộ những 'bí mật' không ai ngờ tới bên trong chiếc siêu xe 40 tỷ của Lý Nhã Kỳ - Ảnh 6
Cô chứng minh bản lĩnh bằng cách xây dựng các mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới - Ảnh: Internet

 Ở độ tuổi 35, dù chưa lập gia đình nhưng Lý Nhã Kỳ đã có trong tay tất cả tài sản mà mọi cô gái đều ao ước có được. Nhiều người cho rằng, việc Lý Nhã Kỳ chi số tiền quá khủng để mua xe là không cần thiết.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng, một món đồ sẽ nói lên giá trị của người sử dụng. Ở cương vị là một nữ doanh nhân thành đạt, Lý Nhã Kỳ không cho phép mình tiết kiệm trong khoản sắm sửa các vật dụng hỗ trợ mình làm việc, đặc biệt phương tiện đi lại.

 “Tôi có thể đơn giản nhưng không thể xuề xòa trước mặt đối tác, khách hàng và đặc biệt là những người hâm mộ mình” - cô tâm sự.

Lý Nhã Kỳ thu hút quan khách bởi nét đẹp cổ điển tại sự kiện của tổng lãnh sự Hàn Quốc

Lý Nhã Kỳ thu hút quan khách bởi nét đẹp cổ điển tại sự kiện của tổng lãnh sự Hàn Quốc

Lý Nhã Kỳ làm khách VIP của Tổng lãnh sự Hàn Quốc. Cô khiến toàn thể quan khách ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp quyến rũ sang trọng không tì vết của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ siêu xe của Lý Nhã Kỳ siêu xe 40 tỷ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 56 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 56 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42