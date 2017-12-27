Hé lộ những 'bí mật' không ai ngờ tới bên trong chiếc siêu xe 40 tỷ của Lý Nhã Kỳ

Ngồi xế hộp 40 tỷ đồng đi làm, song Lý Nhã Kỳ thường xuyên dùng bữa sáng bằng các món ăn đường phố như bắp luộc, xôi, bánh mì... ngay trên xe để tiết kiệm thời gian.

Đạt được nhiều thành công đáng nể trong công việc kinh doanh, Lý Nhã Kỳ là mẫu phụ nữ thành đạt được hàng triệu người mến mộ. Nữ diễn viên sở hữu nhiều khối bất động sản giá trị và hàng loạt xe hơi đắt tiền. Mua nhiều xế sang là vậy nhưng người đẹp gốc Vũng Tàu chỉ thích đi lại bằng chiếc xe Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng. Lý Nhã Kỳ rất thích chiếc xe này, cô dùng nó để đi làm việc và đến các sự kiện giải trí - Ảnh: Internet Người đẹp thường tranh thủ mọi thời gian để giải quyết công việc - Ảnh: Internet Với cô, đây giống như một ngôi nhà di động, là nơi để nghỉ chân và làm việc bất kể lúc nào. Dù có cuộc sống sang chảnh là vậy nhưng Lý Nhã Kỳ không mấy khi cho phép mình nghỉ ngơi. Cô tận dụng tất cả thời gian để kiếm tiền và tạo dựng các mối quan hệ xã hội. Do đó, có những bữa sáng cô phải ăn xôi, bắp luộc hay bánh mì ngay trên chiếc siêu xe.

'Là người tự mình kiếm ra đồng tiền nên hơn ai hết, tôi trân trọng và luôn sử dụng đồng tiền một cách hợp lý nhất. Tính chất công việc buộc tôi phải đầu tư một vẻ ngoài xứng đáng để ngoại giao với các chính khách, để thuyết phục khách hàng... Bạn chỉ có thể làm từ thiện khi bạn có tiền, mà cách tôi tạo ra tiền là tiêu tiền. Tôi khẳng định mình không bao giờ ném tiền qua cửa sổ. Riêng về chuyện làm từ thiện, tôi chưa bao giờ vì bận rộn công việc mà bỏ quên nó' - Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên Ngoisao.net. Lý Nhã Kỳ không cầu kỳ trong ăn uống, cô thường dùng bữa sáng đơn giản để tiết kiệm thì giờ - Ảnh: Internet Ở tuổi 35, Lý Nhã Kỳ có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước - Ảnh: Internet

Cô chứng minh bản lĩnh bằng cách xây dựng các mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới - Ảnh: Internet Ở độ tuổi 35, dù chưa lập gia đình nhưng Lý Nhã Kỳ đã có trong tay tất cả tài sản mà mọi cô gái đều ao ước có được. Nhiều người cho rằng, việc Lý Nhã Kỳ chi số tiền quá khủng để mua xe là không cần thiết. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng, một món đồ sẽ nói lên giá trị của người sử dụng. Ở cương vị là một nữ doanh nhân thành đạt, Lý Nhã Kỳ không cho phép mình tiết kiệm trong khoản sắm sửa các vật dụng hỗ trợ mình làm việc, đặc biệt phương tiện đi lại. “Tôi có thể đơn giản nhưng không thể xuề xòa trước mặt đối tác, khách hàng và đặc biệt là những người hâm mộ mình” - cô tâm sự.

Lý Nhã Kỳ thu hút quan khách bởi nét đẹp cổ điển tại sự kiện của tổng lãnh sự Hàn Quốc Lý Nhã Kỳ làm khách VIP của Tổng lãnh sự Hàn Quốc. Cô khiến toàn thể quan khách ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp quyến rũ sang trọng không tì vết của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nhung-bi-mat-khong-ai-ngo-toi-ben-trong-chiec-sieu-xe-40-ty-cua-ly-nha-ky-264230.html