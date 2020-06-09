Hé lộ loạt ảnh cực hiếm trong đám cưới của Trường Giang và Nhã Phương 2 năm trước, đáng chú ý là dàn khách mời

Tháng 9/2018, đám cưới của cặp đôi nổi tiếng Trường Giang và Nhã Phương diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều người. Thời điểm đó, cặp đôi quyết định hạn chế báo chí tác nghiệp, thắt chặt an ninh để đảm bảo sự riêng tư. Bên cạnh đó, khách mời chủ yếu là người thân, bạn bè và nghệ sĩ nổi tiếng. Chính vì vậy, những hình ảnh trong hôn lễ của vợ chồng “Mười khó” vô cùng hiếm hoi.

Tuy nhiên mới đây, loạt khoảnh khắc hạnh phúc chưa từng được hé lộ trong đám cưới của Nhã Phương và Trường Giang bất ngờ được một nhiếp ảnh gia tung ra. Ngay lập tức những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của không ít người hâm mộ.