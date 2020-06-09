Hé lộ loạt ảnh cực hiếm trong đám cưới của Trường Giang và Nhã Phương 2 năm trước, đáng chú ý là dàn khách mời

Loạt khoảnh khắc đắt giá trong đám cưới của Trường Giang và Nhã Phương cách đây 2 năm đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng ngay sau khi được đăng tải.
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Tháng 9/2018, đám cưới của cặp đôi nổi tiếng Trường Giang và Nhã Phương diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều người. Thời điểm đó, cặp đôi quyết định hạn chế báo chí tác nghiệp, thắt chặt an ninh để đảm bảo sự riêng tư. Bên cạnh đó, khách mời chủ yếu là người thân, bạn bè và nghệ sĩ nổi tiếng. Chính vì vậy, những hình ảnh trong hôn lễ của vợ chồng “Mười khó” vô cùng hiếm hoi.
Tuy nhiên mới đây, loạt khoảnh khắc hạnh phúc chưa từng được hé lộ trong đám cưới của Nhã Phương và Trường Giang bất ngờ được một nhiếp ảnh gia tung ra. Ngay lập tức những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của không ít người hâm mộ.
Hiện tại, sau 2 năm chung sống, vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương vẫn vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân của họ ngày càng thêm viên mãn khi có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không ít lần phải xuýt xoa, trầm trồ trước sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau.