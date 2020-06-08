Cùng Trường Giang về quê thăm người thân, Nhã Phương diện nguyên cây hàng hiệu đắt đỏ

Hậu trường 08/06/2020 10:37

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, vợ chồng Nhã Phương và Trường Giang đã cùng nhau về Quảng Nam thăm họ hàng.

Trên mạng xã hội, loạt khoảnh khắc Trường GiangNhã Phương tại quê nhà của chàng “Mười khó” đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi có dịp về Quảng Nam thăm họ hàng.

nha phuong 1
Nhã Phương và Trường Giang vừa có chuyến về quê nhà Quảng Nam - Ảnh : Internet

Vốn là những nghệ sĩ nổi tiếng, Trường Giang cũng như Nhã Phương đều bận rộn với công việc và lịch quay dày đặc. Tuy nhiên, đây là dịp giỗ nên cả hai quyết định tranh thủ thời gian về quê tham dự. Đặc biệt, chuyến đi này còn có sự tham gia của mẹ Nhã Phương.

nha phuong 2
Cặp đôi diện đồ ton-sur-ton đầy trẻ trung - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng “Mười khó” cùng mặc áo trắng, quần đen đồng điệu trông khá đẹp mắt và chỉn chu. Trang phục có phần đơn giản là thế nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra Nhã Phương diện cả cây hàng hiệu từ Chanel, Hermes đến Gucci.

nha phuong 3

Mẹ Nhã Phương góp mặt trong chuyến đi cùng vợ chồng 'Mười khó' - Ảnh: Internet

nha phuong 4

Các chị em họ hàng chụp ảnh với nhau – Ảnh: Internet

nha phuong 5

Nữ diễn viên Nhã Phương khoe nhan sắc rạng rỡ bên gia đình chồng - Ảnh: Internet

nha phuong 6

Cách đây không lâu, Nhã Phương khiến khán giả thích thú khi hé lộ những hình ảnh của ông xã 20 năm trước bên người thân - Ảnh: FB

Vì công việc bận rộn lại xa cách nên hiếm có dịp đại gia đình được đoàn tụ đông đủ như vậy. Có thể thấy, mọi người đều rất vui mừng khi được gặp lại vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương. Cặp đôi cũng được họ hàng tiếp đãi nồng hậu, chu đáo và chụp nhiều ảnh để làm kỷ niệm.

Đăng ảnh diện đồ đôi cực độc cùng Trường Giang, Nhã Phương tiết lộ ông xã cũng thích xài app để trẻ đẹp như ai

Đăng ảnh diện đồ đôi cực độc cùng Trường Giang, Nhã Phương tiết lộ ông xã cũng thích xài app để trẻ đẹp như ai

Loạt ảnh mới cực nhắng nhít của cặp đôi diễn viên Nhã Phương và Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang và Nhã Phương Trường Giang vợ chồng Mười khó

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 50 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 52 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 9 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026