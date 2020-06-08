Cùng Trường Giang về quê thăm người thân, Nhã Phương diện nguyên cây hàng hiệu đắt đỏ

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, vợ chồng Nhã Phương và Trường Giang đã cùng nhau về Quảng Nam thăm họ hàng.
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Trên mạng xã hội, loạt khoảnh khắc Trường Giang và Nhã Phương tại quê nhà của chàng “Mười khó” đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi có dịp về Quảng Nam thăm họ hàng.
Vốn là những nghệ sĩ nổi tiếng, Trường Giang cũng như Nhã Phương đều bận rộn với công việc và lịch quay dày đặc. Tuy nhiên, đây là dịp giỗ nên cả hai quyết định tranh thủ thời gian về quê tham dự. Đặc biệt, chuyến đi này còn có sự tham gia của mẹ Nhã Phương.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng “Mười khó” cùng mặc áo trắng, quần đen đồng điệu trông khá đẹp mắt và chỉn chu. Trang phục có phần đơn giản là thế nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra Nhã Phương diện cả cây hàng hiệu từ Chanel, Hermes đến Gucci.
Vì công việc bận rộn lại xa cách nên hiếm có dịp đại gia đình được đoàn tụ đông đủ như vậy. Có thể thấy, mọi người đều rất vui mừng khi được gặp lại vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương. Cặp đôi cũng được họ hàng tiếp đãi nồng hậu, chu đáo và chụp nhiều ảnh để làm kỷ niệm.