Hé lộ hình ảnh bên trong căn biệt thự triệu đô của Lệ Quyên khiến nhiều người choáng ngợp

Lệ Quyên mua ngôi nhà này để nghỉ ngơi, sinh hoạt mỗi khi sang Mỹ lưu diễn - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ hình ảnh về căn biệt thự của cô ở bang California (Mỹ) kèm dòng trạng thái: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Theo đó, căn nhà này được nữ ca sĩ mua vào năm 2017 và xem như một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng khi gia đình cô đến Mỹ. Bên cạnh đó, từ khi sở hữu căn biệt thự này, Lệ Quyên không còn phải ở khách sạn trong các chuyến lưu diễn.

Qua loạt ảnh được đăng tải, nhiều người không khỏi choáng ngợp trước nội thất sang trọng và tiện nghi được bố trí trong không gian rộng rãi đầy xa hoa của căn nhà. Bên ngoài biệt thự, Lệ Quyên còn trồng thêm những cây sen đá cùng hồ nước nhỏ để giúp căn nhà trở nên thoáng đãng hơn. Được biết, căn biệt thự này có diện tích khoảng 400m2 và có giá 1,5 triệu USD.

Khu vực hồ nước và vườn được thiết kế theo phong cách Á đông với nhiều sen đá, tượng Phật - Ảnh: Internet

Đây cũng là lần hiếm hoi "nữ hoàng phòng trà" hé lộ về căn nhà này. Chính vì vậy, khi được thấy không gian sống xa hoa của cô, MC Nguyên Khang cũng phải thốt lên: “Nhà đẹp quá chị”. Trước đó, nam ca sĩ Quang Lê từng gọi đây là căn nhà mơ ước của nhiều nghệ sĩ.

Ngoài ra, vợ chồng Lệ Quyên còn sở hữu một căn biệt thự đắt đỏ không kém ở khu Thảo Điền, quận 2 (TP. Hồ Chí Minh).