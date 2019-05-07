Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này

Hậu trường 07/05/2019 16:13

Tận mắt chứng kiến dinh thự bạc tỷ rộng hơn 10.000m2 của vợ chồng MC Thanh Bạch và “bà trùm” Thúy Nga, nhiều người không khỏi sửng sốt.

Năm 2016, MC Thanh Bạch bất ngờ tuyên bố “về chung một nhà” với nữ đại gia Thúy Nga - chủ trung tâm ca nhạc Thúy Nga ở Mỹ. Cặp đôi từng thu hút sự chú ý của dư luận khi tổ chức đám cưới đến 9 lần vì mục đích từ thiện.

Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 1
MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga - Ảnh: Internet

Năm 2017, Thanh Bạch và Thúy Nga từng vướng tin đồn ly hôn nhưng cả hai đã nhanh chóng phủ nhận. Sau 3 năm kết hôn, cuộc sống hiện tại của vợ chồng Thanh Bạch khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, những hình ảnh về cơ ngơi của vợ chồng MC Thanh Bạch và “bà trùm” Thúy Nga ở Long Thành (Đồng Nai) bất ngờ được tiết lộ. Căn biệt thự rộng hơn 10.000m2, được thiết kế theo phong cách rất gần gũi với thiên nhiên.

Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 2
Bên ngoài căn nhà của cặp đôi - Ảnh: Internet

Theo đó, đây là nơi nữ đại gia Thúy Nga và MC Thanh Bạch dành để nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè mỗi khi về Việt Nam. Được biết, do sống bên Pháp nhiều năm nên hầu hết nội thất trong nhà đều mang phong cách phương Tây.

Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 3
Phong cách bên ngoài căn nhà vừa mang phong cách phương Tây...
Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 4
...vừa đậm nét Nam Bộ với khoảng vườn đủ loại cây sai trĩu quả - Ảnh: Internet
Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 5
Bức ảnh của cặp đôi được đặt ở một góc vườn - Ảnh: Internet
Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 6
Dãy phòng riêng dành cho khách đến nhà - Ảnh: Internet
Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 7
Nội thất căn nhà được Thúy Nga chăm chút và đầu tư - Ảnh: Internet

Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 8Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 9Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 10

Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 11
Phòng ngủ của MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga - Ảnh: Internet
Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này - Ảnh 12
Phòng tắm được bố trí rộng rãi và hiện đại - Ảnh: Internet

Đối với Thúy Nga, căn nhà này có rất nhiều ý nghĩa với bà. Bà cho biết: ''Tính tôi không thích mua nhà, mua đất, nhưng từ khi về đây ở tôi cảm thấy yêu đời hơn''.

Học Hà Anh cách lấy lòng mẹ chồng cực khéo, được khen nức nở là 'vợ hiền, dâu thảo'

Học Hà Anh cách lấy lòng mẹ chồng cực khéo, được khen nức nở là 'vợ hiền, dâu thảo'

Với cách cư xử vô cùng thông minh và tinh tế của mình, siêu mẫu Hà Anh được mẹ chồng yêu thương, quan tâm như con ruột.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Thanh Bạch vợ chồng MC Thanh Bạch - Thúy Nga nhà đẹp của sao

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 55 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026