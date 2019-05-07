Sau 9 lần đám cưới, không ngờ MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga lại sống trong căn nhà thế này

Tận mắt chứng kiến dinh thự bạc tỷ rộng hơn 10.000m2 của vợ chồng MC Thanh Bạch và “bà trùm” Thúy Nga, nhiều người không khỏi sửng sốt.
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Năm 2016, MC Thanh Bạch bất ngờ tuyên bố “về chung một nhà” với nữ đại gia Thúy Nga - chủ trung tâm ca nhạc Thúy Nga ở Mỹ. Cặp đôi từng thu hút sự chú ý của dư luận khi tổ chức đám cưới đến 9 lần vì mục đích từ thiện.
Năm 2017, Thanh Bạch và Thúy Nga từng vướng tin đồn ly hôn nhưng cả hai đã nhanh chóng phủ nhận. Sau 3 năm kết hôn, cuộc sống hiện tại của vợ chồng Thanh Bạch khiến nhiều người tò mò.
Mới đây, những hình ảnh về cơ ngơi của vợ chồng MC Thanh Bạch và “bà trùm” Thúy Nga ở Long Thành (Đồng Nai) bất ngờ được tiết lộ. Căn biệt thự rộng hơn 10.000m2, được thiết kế theo phong cách rất gần gũi với thiên nhiên.
Theo đó, đây là nơi nữ đại gia Thúy Nga và MC Thanh Bạch dành để nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè mỗi khi về Việt Nam. Được biết, do sống bên Pháp nhiều năm nên hầu hết nội thất trong nhà đều mang phong cách phương Tây.
Đối với Thúy Nga, căn nhà này có rất nhiều ý nghĩa với bà. Bà cho biết: ''Tính tôi không thích mua nhà, mua đất, nhưng từ khi về đây ở tôi cảm thấy yêu đời hơn''.