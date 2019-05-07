Đến thăm mộ Anh Vũ, Hồng Vân gửi tặng 'xe hơi 4 chỗ', tiết lộ về di nguyện cuối của đàn em quá cố

Dù Anh Vũ không còn, nhưng tình cảm NSND Hồng Vân dành cho đàn em thân thiết vẫn không thay đổi.

Hơn 1 tháng kể từ ngày nghệ sĩ Anh Vũ về cõi vĩnh hằng, người thân và nhiều đồng nghiệp thân thiết vẫn chưa nguôi tiếc thương. Cùng làm việc chung suốt hơn 20 năm, NSND Hồng Vân luôn dành tình cảm đặc biệt cho đàn em quá cố. Trên trang cá nhân, cô vẫn dành nhiều tâm sự xúc động mỗi khi nhớ về người đồng nghiệp bạc mệnh. Mới đây, nhân dịp cúng thất 5 của Anh Vũ, NSND Hồng Vân đã đến thăm mộ đàn em. Cô chia sẻ hình ảnh mộ phần nam nghệ sĩ quá cố được xây dựng khang trang. Nữ nghệ sĩ cũng gửi tặng món quà đặc biệt là "chiếc xe hơi 4 chỗ" như ước mơ của Anh Vũ lúc còn sống.

Hồng Vân đến thăm mộ cố nghệ sĩ Anh Vũ. Cô mua cho đàn em 'xe hơi 4 chỗ' như ước mơ của anh lúc còn sống - Ảnh: FBNV Mộ nghệ sĩ Anh Vũ được xây dựng khang trang - Ảnh: FBNV "Hôm qua cúng thất 5 của Vũ cũng là lúc gia đình đã xây xong cho Vũ ngôi nhà an khang và ấm cúng. Hôm nay lên 'tân gia' nhà em chị gửi cho em cái xe hơi 4 chỗ để chạy show tỉnh nè. Lúc còn sống cứ ước mua được cái xe hơi để chạy show tỉnh cho đỡ nguy hiểm vì 'em già rồi chị, không mấy khi nào chị đổi xe thì để lại cho em cái xe chị đang đi rồi em trả góp từ từ nha chị'. Rồi thì 'Chị ơi kỳ này đi Mỹ về chắc em ráng gom góp gửi anh Lê Bình và chị Hoàng Lan mỗi người một ít chứ bữa thấy chị ở Ký Ức Vui Vẻ em thấy xót quá'. Vậy mà em đi trước anh Bình luôn, hai anh em ráng tìm nhau nha", cô viết. NSND Hồng Vân cũng cho biết, gia đình Anh Vũ sẽ chuyển 10 triệu đồng cho nghệ sĩ Hoàng Lan chữa bệnh để hoàn thành tâm nguyện của anh.

Nghệ sĩ Hoàng Lan mang trong mình nhiều bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh của bà neo đơn và vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet NSND Hồng Vân chia sẻ: "Thương em tôi có quá nhiều điều chưa thực hiện được nhưng chắc chắn trước 49 ngày của em gia đình sẽ làm một điều em chưa kịp làm, đó là chuyển 10 triệu cho chị Hoàng Lan, em nhé. Thương em tôi quá, khán giả đến thắp nhang cho em nhiều lắm".

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