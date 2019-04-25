Gần 1 tháng Anh Vũ mất, Leon Vũ vẫn làm điều này cho bạn thân khi đi ăn tại Mỹ

Vài giờ trước, ca sĩ Leon Vũ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đi ăn cùng một người bạn tại Mỹ. Điều khiến công chúng xúc động là nam ca sĩ hải ngoại đã làm một điều đặc biệt để tưởng nhớ người bạn quá cố. Được biết, trước khi Anh Vũ qua đời, Leon Vũ thường cùng bạn thân đi ăn ở một quán quen tại Mỹ. Hiện tại, dù cảnh còn người mất nhưng khi đến ăn ở đây, anh vẫn không quên người bạn xấu số. Leon Vũ vẫn gọi đồ uống cùng những món ăn Anh Vũ thích và để ở chỗ nam nghệ sĩ thường ngồi.

Đi ăn chỉ 2 người nhưng Leon Vũ vẫn gọi 3 cốc bia để tưởng nhớ người bạn quá cố - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ còn gọi những món ăn bạn thân thích và đặt ở chỗ anh thường ngồi - Ảnh: FBNV

Hình ảnh lúc Anh Vũ còn sống đi chơi cùng bạn thân - Ảnh: FBNV

Anh viết đầy xúc động: "Kỷ niệm xưa nhắc lại thêm buồn. Bạn thích beer hite extra cold uống dễ ngủ nè. Cám ơn bạn đã đưa Leon đến gần với khán giả của bạn. Cám ơn khán giả bây giờ của bạn yêu thương Leon như đã từng và mãi mãi yêu thương bạn. Mãi mãi đó".