Gần 1 tháng Anh Vũ mất, Leon Vũ vẫn làm điều này cho bạn thân khi đi ăn tại Mỹ

Hậu trường 25/04/2019 11:16

Hành động của ca sĩ Leon Vũ để tưởng nhớ người bạn thân quá cố khiến công chúng cảm động.

Vài giờ trước, ca sĩ Leon Vũ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đi ăn cùng một người bạn tại Mỹ. Điều khiến công chúng xúc động là nam ca sĩ hải ngoại đã làm một điều đặc biệt để tưởng nhớ người bạn quá cố. Được biết, trước khi Anh Vũ qua đời, Leon Vũ thường cùng bạn thân đi ăn ở một quán quen tại Mỹ. Hiện tại, dù cảnh còn người mất nhưng khi đến ăn ở đây, anh vẫn không quên người bạn xấu số. Leon Vũ vẫn gọi đồ uống cùng những món ăn Anh Vũ thích và để ở chỗ nam nghệ sĩ thường ngồi.

Gần 1 tháng Anh Vũ mất, Leon Vũ vẫn làm điều này cho bạn thân khi đi ăn tại Mỹ - Ảnh 1
Đi ăn chỉ 2 người nhưng Leon Vũ vẫn gọi 3 cốc bia để tưởng nhớ người bạn quá cố - Ảnh: FBNV
Gần 1 tháng Anh Vũ mất, Leon Vũ vẫn làm điều này cho bạn thân khi đi ăn tại Mỹ - Ảnh 2
Nam ca sĩ còn gọi những món ăn bạn thân thích và đặt ở chỗ anh thường ngồi - Ảnh: FBNV
Gần 1 tháng Anh Vũ mất, Leon Vũ vẫn làm điều này cho bạn thân khi đi ăn tại Mỹ - Ảnh 3
Hình ảnh lúc Anh Vũ còn sống đi chơi cùng bạn thân - Ảnh: FBNV

Anh viết đầy xúc động: "Kỷ niệm xưa nhắc lại thêm buồn. Bạn thích beer hite extra cold uống dễ ngủ nè. Cám ơn bạn đã đưa Leon đến gần với khán giả của bạn. Cám ơn khán giả bây giờ của bạn yêu thương Leon như đã từng và mãi mãi yêu thương bạn. Mãi mãi đó".

Gần 1 tháng Anh Vũ mất, Leon Vũ vẫn làm điều này cho bạn thân khi đi ăn tại Mỹ - Ảnh 4

Gần 1 tháng Anh Vũ mất, Leon Vũ vẫn làm điều này cho bạn thân khi đi ăn tại Mỹ - Ảnh 5
Hình ảnh xúc động khi Leon Vũ về Việt Nam lo lễ tang nghệ sĩ Anh Vũ - Ảnh: FBNV

Sự ra đi đột ngột của diễn viên hài Anh Vũ khi đang lưu diễn tại Mỹ là một cú sốc lớn đối với người thân, bạn bè và người hâm mộ cả nước. Sau khi nam nghệ sĩ qua đời, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã chung tay giúp đưa thi thể Anh Vũ về quê hương an nghỉ.

Ở nơi đất khách quê người, ca sĩ Leon Vũ chính là người trực tiếp nhận thi thể của nam nghệ sĩ quá cố từ cảnh sát Mỹ. Anh cũng là một trong những người đứng ra lo tang lễ cho bạn thân tại Mỹ, sau đó đưa thi hài về quê hương an táng. 

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Từ khóa:   Anh Vũ qua đời ca sĩ Leon Vũ

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