Hé lộ đời tư của 'ác nữ' phim Hai Phượng: Bán cá từ lúc học lớp 5, giờ đã có sạp cá riêng ngoài chợ

Ít ai biết, diễn viên Hoa Trần - người đóng vai 'ác nữ' trong phim Hai Phượng còn có một nghề khác là bán cá mưu sinh.

Thời gian qua, bộ phim Hai Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất gây sốt trên khắp các rạp chiếu phim cả nước. Bên cạnh sự đầu tư công phu về bối cảnh cũng như các góc quay thì tác phẩm điện ảnh này còn để lại ấn tượng đặc biệt bởi dàn diễn viên gạo cội cùng lối diễn xuất nhập tâm. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số gương mặt mới cũng tạo được dấu ấn mạnh mẽ, trong đó có diễn viên tay ngang Hoa Trần - người thủ vai Thanh Sói đầy bạo lực trong phim. Hoa Trần không phải diễn viên chuyên nghiệp mà vốn là một cascadeur. Hầu hết thời gian chị dành cho phòng tập. Trước đây, Hoa Trần từng tham gia hàng chục bộ phim với tư cách là người đóng thế. Cho đến khi được Ngô Thanh Vân tin tưởng giao cho vai Thanh Sói thì Hoa Trần mới thật sự có đất diễn và đến gần hơn với công chúng.

Chị Hoa Trần đã hóa thân thành công vai 'ác nữ' trong phim 'Hai Phượng', để lại nhiều ấn tượng cho khán giả - Ảnh: Internet Trong tác phẩm đang làm mưa làm gió ở các rạp chiếu, nhân vật Thanh Sói mà nữ diễn viên sinh năm 1982 đảm nhận có những màn đánh đấm bạo liệt, ra tay tàn ác. Vai bà trùm buôn bán trẻ em với gương mặt sắt đá, tính cách máu lạnh khiến cho hành trình tìm con của Hai Phượng (Ngô Thanh Vân thủ vai) trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ít ai biết ngoài đời diễn viên Hoa Trần có ngoại hình khá nhỏ nhắn và thân thiện. Ngoài công việc cascadeur thì Hoa Trần còn có công việc khác là bán cá ngoài chợ để mưu sinh. Đây là công việc từ bé của chị xuất phát từ chuyện phụ giúp gia đình lúc mới học lớp 5. Hoa Trần cho biết công việc này tuy có nhiều khó khăn nhưng mang đến nguồn thu nhập chính cho bản thân. Chị cũng thấy vui và yêu thích nó chứ không hề ngại ngùng khi kể với mọi người.

Ngoài đời, 'ác nữ' mưu sinh bằng nghề bán cá ngoài công việc làm cascadeur - Ảnh: Internet Những hình ảnh của chị Hoa Trần trong phim - Ảnh: Internet Hoa Trần cảm ơn 'Hai Phượng' vì đã đem mình đến gần khán giả - Ảnh: Internet Dù đã nổi tiếng từ bộ phim Hai Phượng và được nhiều khán giả nhắn tin hỏi thăm nhưng Hoa Trần cho biết vẫn sẽ gắn bó với nghề bán cá tại khu chợ quận 4, TP.HCM. "Tôi nghỉ học từ lớp 5 để phụ mẹ bán cá vì gia đình thời ấy rất khó khăn. Nhìn các em, bạn bè trở thành sinh viên, tôi cũng ao ước được học đại học. Mãi đến khi hai em tôi tốt nghiệp đại học, gánh nặng tiền bạc vơi bớt, tôi mới dám thực hiện ước mơ của mình", Hoa Trần chia sẻ trên Zing.

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