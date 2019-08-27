Hé lộ cuộc sống thật của con trai Ngô Kiến Huy trên đất Mỹ sau khi mẹ kết hôn

Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ chia sẻ về cuộc sống của bé Jacky Minh Trí – con trai Ngô Kiến Huy và em gái cô lên trang cá nhân.
- Ngô Kiến Huy: "Thời điểm hiện tại mới chính là thời hoàng kim của tôi"
- Tiết lộ lý do kết hôn với chồng Việt kiều, Thanh Thảo rưng rưng khi ông xã đối đãi thế này với con trai nuôi
Năm 2011, chuyện tình ồn ào của Ngô Kiến Huy và em gái nữ ca sĩ Thanh Thảo - Thụy Anh từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai và được Thanh Thảo nhận nuôi. Sau khi qua Mỹ định cư và kết hôn, người ta không còn thấy nhiều thông tin về cuộc sống của Thụy Anh và con trai Ngô Kiến Huy.
Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ đăng tải những hình ảnh về cuộc sống của Jacky Minh Trí lên trang Facebook cá nhân. Theo đó, cậu bé được bố mẹ dành riêng cho một căn phòng và tự mình lựa chọn nội thất yêu thích. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người tinh ý nhận ra Jacky có niềm đam mê với ô tô.
Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, Jacky tuy còn nhỏ nhưng rất tự lập. Cậu bé không chỉ biết sắp xếp quần áo, rửa chén… mà còn ra dáng là người anh lớn khi luôn giúp mẹ chăm sóc em nhỏ.
Được biết, chồng Việt kiều của Thụy Anh cũng rất yêu thương con riêng của vợ. Nữ ca sĩ Thanh Thảo từng cho biết, chồng Thụy Anh và Jacky Minh Trí thân thiết với nhau như hai người bạn.
Có thể nhận thấy, con trai Ngô Kiến Huy đang có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ bên những người thân yêu sau khi sang Mỹ định cư.