Hé lộ cuộc sống thật của con trai Ngô Kiến Huy trên đất Mỹ sau khi mẹ kết hôn

Năm 2011, chuyện tình ồn ào của Ngô Kiến Huy và em gái nữ ca sĩ Thanh Thảo - Thụy Anh từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai và được Thanh Thảo nhận nuôi. Sau khi qua Mỹ định cư và kết hôn, người ta không còn thấy nhiều thông tin về cuộc sống của Thụy Anh và con trai Ngô Kiến Huy.

Ngô Kiến Huy và em gái Thanh Thảo - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian vượt qua khủng hoảng, Thụy Anh cùng con trai và chị gái sang Mỹ định cư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ đăng tải những hình ảnh về cuộc sống của Jacky Minh Trí lên trang Facebook cá nhân. Theo đó, cậu bé được bố mẹ dành riêng cho một căn phòng và tự mình lựa chọn nội thất yêu thích. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người tinh ý nhận ra Jacky có niềm đam mê với ô tô.