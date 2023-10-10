Hé lộ cuộc sống hiện tại của Út Trong trong 'Đất phương Nam' sau hơn 20 năm gác lại hoạt nghệ thuật?

Cô gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt với đường nét thanh tú, mộc mạc cùng lối diễn xuất tự nhiên, chân chất. Nhân vật Út Trong cũng là vai diễn đầu tay của nữ diễn viên. Thập niên 90, Thúy Loan bỗng nổi lên như một hiện tượng.

Những ngày qua, phim điện ảnh Đất rừng phương Nam công bố ngày khởi chiếu thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước đó, năm 1997, bản truyền hình của tác phẩm cùng tên này để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội như Mạc Can, Trung Dân, Nguyễn Hậu,... thì diễn viên trẻ Thúy Loan - thủ vai Út Trong trong phim cũng thu hút không ít sự chú ý thời điểm đó.

Người đẹp sở hữu vẻ đẹp Á đông còn khiến người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế xao xuyến khi đảm nhận vai nữ chính trong phim "Chiến tranh tình yêu", đóng cùng với nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc là Ahn Jea Wook. Vai Gái trong phim "Người đàn bà không hóa đá" là vai diễn cuối cùng của Thúy Loan rồi cô quyết định ngừng diễn, rút khỏi showbiz.

Sau đó, vai diễn Út Mơ trong phim Chim phóng sinh lại đẩy tên tuổi của Thúy Loan đi xa hơn trong làng phim Việt. Cô thành công khi hóa thân vào vai một cô gái nghèo làm nghề bán rau muống cùng với ý chí vươn lên mãnh liệt, mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thật nhất về sức sống mạnh mẽ của con người. Nhờ vai diễn này, cô thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Liên hoan Phim Truyền hình toàn quốc năm 1998 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.



Nhờ vai diễn này, cô thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Liên hoan Phim Truyền hình toàn quốc năm 1998 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức

Từ đó, thông tin về cuộc sống của cô diễn viên này khiến nhiều người hâm không khỏi tò mò. Mãi đến năm 2022, khi diễn viên Mai Thanh Dung - người đảm nhận vai diễn bà Tư Ù trong phim Đất phương Nam ngã bệnh thì Thúy Loan bất ngờ liên lạc.

Diễn viên Mai Thanh Dung chia sẻ: "Thời điểm tôi đang bệnh thì nhận được cuộc gọi từ Loan, tôi bất ngờ lắm. Loan nói thấy thông tin của tôi trên Facebook, khi về Việt Nam sẽ đến thăm tôi. Đúng như đã hứa, năm ngoái, cô ấy có gõ cửa nhà tôi".

Mãi đến năm 2022, khi diễn viên Mai Thanh Dung - người đảm nhận vai diễn bà Tư Ù trong phim Đất phương Nam ngã bệnh thì Thúy Loan bất ngờ liên lạc

Khi gặp lại nhau, bà và diễn viên Thúy Loan mừng mừng tủi tủi. Trong mắt bà, Thúy Loan vẫn xinh đẹp, gương mặt giữ được những đường nét thanh tú như Út Trong ngày xưa, nhưng có phần mặn mà hơn.

Diễn viên Mai Thanh Dung cũng cho biết thêm, giờ đây, Thúy Loan có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với chồng và 3 người con ở Mỹ. Bà cũng cho rằng thời gian qua, do phải chăm lo cho các con, nên Thúy Loan mới hiếm khi xuất hiện.

Diễn viên Mai Thanh Dung cũng cho biết thêm, giờ đây, Thúy Loan có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với chồng và 3 người con ở Mỹ

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông nhiều năm trước, Thúy Loan cho biết, không cảm thấy hối hận khi từ giã sự nghiệp đang lúc đỉnh cao để kết hôn. Nữ diễn viên cũng tâm sự, chồng không cấm cô tham gia nghệ thuật, quyết định rời màn ảnh là do cô lựa chọn.

Bởi thời điểm đó, Thúy Loan vừa sinh con đầu lòng. Lần đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ và muốn chu toàn cho tổ ấm nên cô lui về, phụ chồng làm kinh doanh và cũng là để chăm lo cho gia đình tốt nhất. Út Trong "Đất Phương Nam" tâm sự: "Lúc đóng 'Người đàn bà không hóa đá', con gái đầu lòng của tôi mới có 6 tháng. Tôi để cháu ở nhà cho bà ngoại chăm, chồng tôi cũng đi làm kinh tế nên công tác suốt. Lúc tôi về nhà thì thấy cháu suy dinh dưỡng rồi nhớ mẹ khóc hoài, cháu bệnh suốt khiến tôi rất xót. Lúc đó bản năng của một người làm mẹ trỗi dậy và tôi nghĩ là thôi thà gác đam mê lại để lo cho con chứ để con như vậy tôi không thể nào an lòng được, mình thấy có lỗi với con quá".

Thúy Loan hội ngộ cùng diễn viên Phan Văn Sáng cách đây ít năm

Được biết, ông xã Thuý Loan là một kiến trúc sư, ngoài ra anh còn là giảng viên đại học. Theo nữ diễn viên, bạn đời của cô là người đàng hoàng, tử tế. "Nói đại gia thì cũng không phải nhưng lúc đó anh ấy có học vấn, cũng thành đạt, là giảng viên Đại học Kiến trúc và thương tôi bằng một tình thương chân thật" - cô chia sẻ.