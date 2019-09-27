Hé lộ cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ Trang Nhung sau khi kết hôn và sinh 4 con cho chồng đại gia

Hậu trường 27/09/2019 14:30

Lấy chồng đại gia, sống trong biệt thự trăm tỷ như cung điện, cuộc sống như bà hoàng của ca sĩ Trang Nhung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nữ ca sĩ Trang Nhung được khán giả biết đến sau khi tham gia cuộc thi “Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999”. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng cùng giọng hát ngọt ngào nhưng cô không phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp.

ca si trang nhung 1
Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của ca sĩ Trang Nhung - Ảnh: Internet

Năm 1996, Trang Nhung âm thầm kết hôn với doanh nhân Ngô Nhật Phương - một đại gia khét tiếng ở Bắc Ninh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn chưa một lần được diện váy cưới bởi 6 lần tổ chức đám cưới đều không thành vì những lý do riêng. Giữa năm 2019, Trang Nhung và chồng đại gia vướng tin đồn ly hôn. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

ca si trang nhung 2
Trang Nhung và chồng đại gia - Ảnh: Internet

Sau hơn 20 năm kết hôn, Trang Nhung đã sinh cho chồng đại gia 4 người con gồm 3 gái và 1 trai. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn bên chồng con.

ca si trang nhung 3
Gia đình hạnh phúc của Trang Nhung - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sống như bà hoàng trong biệt thự xa hoa trị giá đến 100 tỷ tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Chưa hết, nữ ca sĩ còn sở hữu nhiều xế hộp sang trọng.

ca si trang nhung 4

Căn biệt thự 6 tầng được xây dựng cầu kỳ theo phong cách hoàng gia – Ảnh: Internet

ca si trang nhung 5

Mỗi phòng đều được thiết kế để phù hợp phong thủy với từng thành viên trong gia đình - Ảnh: Internet

Có cuộc sống được nhiều người ao ước, Trang Nhung chỉ thỉnh thoảng đi hát hoặc tham gia một số sự kiện nghệ thuật để đỡ nhớ nghề. Nói về việc trở lại sân khấu chuyên nghiệp của vợ, ông xã Trang Nhung cho biết đây là quyết định của bà xã và anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cô.

Hiện tại, Trang Nhung vẫn dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ và hưởng thụ cuộc sống với những chuyến du lịch cùng bạn bè, người thân.

Cuộc sống làm nail của nghệ sĩ Tài Linh ở Mỹ

Cuộc sống làm nail của nghệ sĩ Tài Linh ở Mỹ

NSƯT Kim Tử Long tiết lộ Tài Linh hiện có cuộc sống yên ấm. Nữ nghệ sĩ ít đi hát bởi chị hiện làm chủ một tiệm nail ở Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Nhung ông xã Trang Nhung Ngô Nhật Phương

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 57 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026