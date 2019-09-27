Hé lộ cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ Trang Nhung sau khi kết hôn và sinh 4 con cho chồng đại gia

Lấy chồng đại gia, sống trong biệt thự trăm tỷ như cung điện, cuộc sống như bà hoàng của ca sĩ Trang Nhung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nữ ca sĩ Trang Nhung được khán giả biết đến sau khi tham gia cuộc thi “Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999”. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng cùng giọng hát ngọt ngào nhưng cô không phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp. Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của ca sĩ Trang Nhung - Ảnh: Internet Năm 1996, Trang Nhung âm thầm kết hôn với doanh nhân Ngô Nhật Phương - một đại gia khét tiếng ở Bắc Ninh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn chưa một lần được diện váy cưới bởi 6 lần tổ chức đám cưới đều không thành vì những lý do riêng. Giữa năm 2019, Trang Nhung và chồng đại gia vướng tin đồn ly hôn. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trang Nhung và chồng đại gia - Ảnh: Internet Sau hơn 20 năm kết hôn, Trang Nhung đã sinh cho chồng đại gia 4 người con gồm 3 gái và 1 trai. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn bên chồng con. Gia đình hạnh phúc của Trang Nhung - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sống như bà hoàng trong biệt thự xa hoa trị giá đến 100 tỷ tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Chưa hết, nữ ca sĩ còn sở hữu nhiều xế hộp sang trọng.

Căn biệt thự 6 tầng được xây dựng cầu kỳ theo phong cách hoàng gia – Ảnh: Internet Mỗi phòng đều được thiết kế để phù hợp phong thủy với từng thành viên trong gia đình - Ảnh: Internet Có cuộc sống được nhiều người ao ước, Trang Nhung chỉ thỉnh thoảng đi hát hoặc tham gia một số sự kiện nghệ thuật để đỡ nhớ nghề. Nói về việc trở lại sân khấu chuyên nghiệp của vợ, ông xã Trang Nhung cho biết đây là quyết định của bà xã và anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cô. Hiện tại, Trang Nhung vẫn dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ và hưởng thụ cuộc sống với những chuyến du lịch cùng bạn bè, người thân.

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