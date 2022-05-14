Hé lộ cuộc sống hiện tại của danh ca Giao Linh, đau xót thừa nhận không dám làm việc này sau khi chồng qua đời

Mới đây, danh ca Giao Linh đã chia sẻ khá nhiều về cuộc đời, sự nghiệp ca hát của mình. Có thể thấy, đáng chú ý, nữ ca sĩ còn tiết lộ bí mật cuộc sống sau khi ông xã qua đời.

Trong chương trình Music Box vừa mới lên sóng với sự tham gia của danh ca Giao Linh. Sự xuất hiện của "nữ hoàng sầu muộn" đã khiến nghệ sĩ Phương Hồng Quế cùng cả ekip và khán giả rất phấn khích, hào hứng. Trò chuyện với đàn chị, nghệ sĩ Phương Hồng Quế bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình của Giao Linh và người chồng đã khuất. Sau khi bạn đời ra đi, giọng ca 4X không khỏi hụt hẫng. Phương Hồng Quế cho hay: "Ngày xưa, anh ấy là người soạn bài và gửi bài. Hay chị Giao Linh đi hát mặc đồ gì là anh chăm sóc cho chị. Bây giờ tôi thấy chị hụt hẫng, buồn rất nhiều".

Danh ca Giao Linh bên người chồng quá cố. - Ảnh: Internet Trong khi đó, nghệ sĩ Giao Linh cũng không ngần ngại giãi bày nỗi lòng của mình. Bà cho biết rằng kể từ khi chồng mất mình bị sợ ngủ một mình, không dám làm điều đó. Bà lý giải từ bé đã quen ngủ chung với anh em trong nhà, sau này lập gia đình thì có chồng ở bên. Đến khi lập gia đình, nữ nghệ sĩ quen với cảm giác có người đồng hành bên cạnh. "Điều đó thành một thói quen rồi. Bây giờ tôi không ngủ một mình, cho một đứa nhỏ ở kế bên cũng được, chứ nằm một mình làm như tâm mình không yên", bà chia sẻ. Đồng thời, nữ danh ca thừa nhận bản thân không khỏi hụt hẫng khi người bạn đời ra đi. Danh ca Giao Linh tiết lộ từ khi chồng mất, không dám ngủ một mình. - Ảnh: Internet Nói về con đường ca hát của bản thân, danh ca Giao Linh nhớ lại những ngày đầu chập chững bước vào nghề, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nâng đỡ tận tình. Và cũng chính người thầy này đã giúp cho cuộc đời của bà bước sang một trang mới rực rỡ hơn. Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ của cả hai người đều có liên quan đến danh xưng "nữ hoàng sầu muộn" đã theo Giao Linh suốt hàng chục năm qua.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đông mong muốn danh ca Giao Linh phát triển ở nhiều thể loại âm nhạc, tập dạy cho học trò có thể hát được cả những bài sôi động, tiết tấu nhanh hơn. Tuy nhiên, cứ hễ cất lời lên là nữ danh ca lại hát chậm đi, cho dù nhạc nhanh cũng vậy, vấn đề này cũng không giúp khắc phục được gì. "Thành ra thầy nói chắc tôi là sầu muộn rồi. Thế là mọi người chọc luôn", danh ca Giao Linh bật cười kể lại. Danh ca Giao Linh biết ơn khán giả đã yêu mến, ủng hộ mình. - Ảnh: Internet Có thể khẳng định vào những năm đỉnh cao sự nghiệp, Giao Linh với một đêm diễn ở 6 địa điểm, sáng ngày hôm sau lại lên đài truyền hình là chuyện rất bình thường. Ấy thế mà bà không hề biết mệt mỏi, vất vả là gì, vẫn luôn giữ được lòng nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng với nghề. Cho đến tận bây giờ, dù đã có tuổi nhưng vẫn luôn được yêu mến, Giao Linh thầm cảm ơn đến khán giả, những người đã ưu ái dành tình cảm đặc biệt cho mình. "Nữ hoàng sầu muộn" xúc động, nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi đại diện cho các anh chị em nghệ sĩ thời của mình, gửi lời cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho. Thật ra mình gặp nhau hôm nay nhưng không biết ngày mai có gặp lại không. Nhưng tôi luôn biết ơn khán giả".

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