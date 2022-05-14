'Thánh sún' Ngân Thảo thay đổi cuộc sống đáng kinh ngạc sau 3 năm khi rời Thách thức danh hài: Nhan sắc lên hương, tài sản gia tăng đến bất ngờ!

Được biết, khi tham gia chương trình 'thánh sún' Ngân Thảo đã chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của mình. Bản thân cô rất vất vả vì là lao động chính trong gia đình, phải bán hàng online để kiếm sống, nuôi ông nội đã già yếu và người mẹ bị mắc bệnh tai biến.

Sau khi rời Thách thức danh hài , Phạm Ngân Thảo (SN 1992, đến từ Đồng Tháp) được nhiều người biết đến với tên gọi 'Thánh sún' gây chú ý vì sở hữu ngoại hình đặc biệt, sún 9 chiếc răng cùng với cách nói chuyện duyên dáng đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả trong Thách thức danh hài. Chính vì thế khi cô dành được giải thưởng cao nhất của chương trình khán giả đều vô cùng ủng hộ cũng như chúc mừng cô gái trẻ.

Cũng đã 3 năm sau cuộc thi đã giúp cô nổi lên nhờ đó cuộc sống của 'thánh sún' đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống cô ổn định hơn trước, cô lên xe hoa cùng với người bạn trai đã đưa cô đi thi vào năm đó, cả hai cùng bán hàng online và có lượng khách hàng khổng lồ từ mạng xã hội.

Khi tham gia chương trình, cô được Trấn Thành và Ngô Kiến Huy nâng đỡ rất nhiều. Biết cô bán hàng online Trấn Thành đã nhắn nhủ với Ngân Thảo rằng: Sau chương trình này cô sẽ được mọi người ủng hộ vì quá duyên dáng. Cùng thời điểm đó Ngô Kiến Huy khi biết được hoàn cảnh khó khăn của cô gái trẻ nên đã đồng ý tài trợ làm lại răng cho Ngân Thảo giúp cô thoát cảnh được gọi là 'thánh sún'

Nhờ vào thu nhập tốt, Ngân Thảo cũng đã đầu tư cho bản thân mình nhiều hơn, cuộc sống cũng được cải thiện tốt hơn.

Sau đó không lâu, cô khoe mình vừa được thăng chức lên chức giám đốc một doanh nghiệp chuyên bán các sản phẩm làm đẹp. Trong lần lên sóng lần này, cô đã hé lộ căn nhà mới xây của gia đình. Trước đó cô cũng đã chia sẻ hình ảnh tậu xế hộp đắt tiền để phục vụ cho việc đi lại và kinh doanh.

Về phần kinh phí xây nhà, 'thánh súng' tiết lộ đầy bất ngờ rằng cô ruột đã cho một phần tiền để xây nhà, một phần là do cô tích góp được từ việc buôn bán. Còn số tiền thưởng Thách thức danh hài Ngân Thảo đã sử dùng toàn bộ vào việc đầu tư và kinh doanh.

Mới đây nhất, nhờ công việc ăn nên làm ra cô cũng đã chia sẻ về việc xây thêm căn nhà thứ 2. Cô tiết lộ rằng ban đầu địa điểm này được thuê để phục vụ công việc kinh doanh. Nhưng khi có đủ vốn, "thánh sún" đã quyết định mua đứt để xây nhà.

Khi được hỏi vì sao không tham gia vào con đường nghệ thuật như nhiều quán quân trước đó, Ngân Thảo cho biết do hoàn cảnh gia đình và bản thân phải chăm sóc cho ông nội, mẹ bị bệnh nên không thể đi xa được. Hơn nữa bạn trai cô khi đó cũng không muốn Ngân Thảo dấn thân vào showbiz nên cô quyết định tập trung cho kinh doanh mà thôi.

Nhìn hình ảnh của Ngân Thảo hiện tại ai cũng mừng và thêm phần nể phục sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của quán quân Thách thức danh hài. Cô đã chứng minh cho mọi người thấy rằng không chỉ nhờ vào sự nổi tiếng mà còn nhờ vào cố gắng nỗ lực vương lên của chính bản thân cô để có được cuộc sống sung túc như hiện tại.