Rộ 'bằng chứng' Hà Trí Quang 'âm thầm' có hỷ với 'bạn trai tin đồn': 'Đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ'

Hậu trường 14/05/2022 10:55

Trên trang cá nhân, bạn trai tin đồn của diễn viên Hà Trí Quang là Thanh Đoàn bất ngờ chia sẻ một video ghi lại cảnh cả hai check-in bên những tấm hình một đứa trẻ. CĐM đặt nghi vấn nam diễn viên âm thầm có con với Thanh Đoàn.

Mới đây, trên trang cá nhân, bạn trai tin đồn của diễn viên Hà Trí Quang là Thanh Đoàn bất ngờ chia sẻ một video ghi lại cảnh cả hai check-in bên những tấm hình một đứa trẻ. Anh viết caption ẩn ý: "Cám ơn mọi người, đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ".

Rộ 'bằng chứng' Hà Trí Quang 'âm thầm' có hỷ với 'bạn trai tin đồn': 'Đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ' - Ảnh 1
Rộ 'bằng chứng' Hà Trí Quang 'âm thầm' có hỷ với 'bạn trai tin đồn': 'Đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ' - Ảnh 2
'Bạn trai tin đồn' Hà Trí Quang chia sẻ ẩn ý chuyện cả 2 có thành viên mới - Ảnh: TTNV

 

Dòng chia sẻ của Thanh Đoàn khiến nhiều người không khỏi suy già đoán non rằng cặp đôi đã có con với nhau. Trong phần bình luận, rất đông cư dân mạng đã đặt câu hỏi thắc mắc, số còn lại thì liên tục gửi những lời chúc mừng đến cặp đôi.

Rộ 'bằng chứng' Hà Trí Quang 'âm thầm' có hỷ với 'bạn trai tin đồn': 'Đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ' - Ảnh 3
Khán giả ồ ạt chúc mừng cặp đôi - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trùng hợp, cách đó ít giờ, Hà Trí Quang còn khoe trên trang cá nhân loạt ảnh anh cùng bạn trai tin đồn diện áo đôi, vui vẻ đi mua chăn ga gối nệm cho nhà mới.

Rộ 'bằng chứng' Hà Trí Quang 'âm thầm' có hỷ với 'bạn trai tin đồn': 'Đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ' - Ảnh 4
Hà Trí Quang cũng chia sẻ ảnh đi mua chăn gối cho nhà mới - Ảnh: FBNV

Hà Trí Quang là một diễn viên thực lực ghi dấu ấn với khán giả với những vai diễn phản diện trên phim truyền hình. Nói về chuyện lập gia đình, Hà Trí Quang từng chia sẻ trên một chương trình: “Hiện tại tôi ngoài 30 tuổi rồi. Tôi đã bắt đầu phải tăng tốc để đến khi 40 tuổi, tôi sẽ quyết định mình tiếp tục tăng tốc hay sẽ đi chậm lại để tìm một mái ấm riêng cho mình, một gia đình nhỏ để ba mẹ an lòng”.

Rộ 'bằng chứng' Hà Trí Quang 'âm thầm' có hỷ với 'bạn trai tin đồn': 'Đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ' - Ảnh 5
Hà Trí Quang là một diễn viên có thực lực của màn ảnh Việt - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, nam diễn viên này lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp cùng Thanh Đoàn làm dấy lên nghi vấn tình cảm.

Rộ 'bằng chứng' Hà Trí Quang 'âm thầm' có hỷ với 'bạn trai tin đồn': 'Đã thành công trọn vẹn rồi đó ạ' - Ảnh 6
Hà Trí Quang và bạn trai tin đồn trong ngày sinh nhật bố của anh - Ảnh: FBNV

 

Không chỉ thường xuyên diện đồ đôi xuất hiện chung, cả hai còn được cho là đã đưa nhau về ra mắt gia đình. Cách đây không lâu, Hà Trí Quang đăng tải loạt ảnh nhân ngày sinh nhật bố, Thanh Đoàn cũng xuất hiện trong những khung hình này chứng minh mối quan hệ vô cùng thân thiết.

 

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