Hé lộ cuộc sống của diva Hồng Nhung bên 2 con sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung

Hậu trường 18/08/2020 17:20

Kết thúc 14 ngày cách ly tập trung, diva Hồng Nhung cùng 2 con Tôm và Tép đã trở lại với cuộc sống bình thường.

Sau khi đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa qua, diva Hồng Nhung cùng 2 con được đưa đi cách ly tập trung tại Quảng Ninh. Sau 14 ngày, cả nhà "cô Bống" trở về nhà và bắt đầu với cuộc sống thường nhật.

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Hồng Nhung tập cho các con thích ứng tốt với cuộc sống trong khu cách ly tập trung - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường bên hai thiên thần nhỏ. Sau gần nửa năm bị kẹt ở Mỹ, hai bé Tôm và Tép rất nhớ cuộc sống ở Việt Nam. Giọng ca "Nhớ mùa thu Hà Nội" tranh thủ đưa các bé đi chơi, tham quan chuồng ngựa, chơi đùa với cún.

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Cuộc sống bình yên của ba mẹ con nhà nữ diva sau khi hết cách ly - Ảnh: FB
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Bé Tép được mẹ chuẩn bị khẩu trang khi đi chơi - Ảnh: FB

Cô chia sẻ: "Một ngày với các baby! Em nào cũng dễ thương cực". Theo hình ảnh được chia sẻ, Hồng Nhung và các con đã có một ngày vô cùng vui vẻ. Dù đi chơi nhưng cả nhà luôn chú ý an toàn, đeo khẩu trang kỹ lưỡng.

Từ nhỏ, bé Tôm - Tép đã được mẹ rèn luyện cho cuộc sống hướng đến thiên nhiên. Không cho các con tiếp xúc nhiều với điện thoại và các thiết bị điện tử, nữ diva cho con tham gia cưỡi ngựa, bơi và học các môn năng khiếu...

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Sau khi ly hôn chồng Tây, Hồng Nhung một mình nuôi 2 con. Dù vậy, cô chưa một lần than vãn về cuộc sống hay trách móc người cũ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mẹ con Hồng Nhung nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Nhiều bạn bè, fan hâm mộ để lại bình luận chúc sức khỏe gia đình "cô Bống" trong mùa dịch Covid-19.

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