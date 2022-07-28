Hậu vượt cạn thành công, bà xã Tự Long gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh chồng

Không những có một sự nghiệp thành công, NSND Tự Long còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NSND Tự Long đăng tải tấm ảnh bế con đứng cạnh người vợ trẻ tuổi. Khung hình hạnh phúc của cả hai nhanh chóng thu về những phản hồi tích cực trên mạng xã hội và ai nấy đều mừng thầm cho hạnh phúc trọn vẹn ở hiện tại của đôi vợ chồng. Sau khi Tự Long đón vợ ra viện sau khi sinh quý tử, nam danh hài không quên cám ơn bác sĩ: "Cảm ơn anh! Cùng những thiên thần áo blu trắng của Bệnh viện Quân y 103".

NSND Tự Long đón vợ và con xuất viện - Ảnh: FBNV Trước đó, vào tối ngày 227, nghệ sĩ Tự Long thông báo bà xã đã sinh con trai. Đăng tải hình ảnh bên "thiên thần nhỏ" trên trang cá nhân, Tự Long còn hạnh phúc làm thơ rất dài gửi tặng con trai và vợ. Anh hạnh phúc chia sẻ: "Thành phố đã chìm trong giấc ngủ. Con tôi cũng đủ tháng đủ ngày. Chỉ cầu mong bà đỡ mát tay. Để con bình an chào thế giới. Mẹ còn đau hơn những lần trước. Chắc vì con là đấng nam nhi. Vật vã trên bàn cùng kíp trực. Bố đứng ngồi chẳng giống một ai. Chờ đợi từng cơn nghe con khóc... Trời ơi tiếng con tôi khóc rồi. Tạ ơn trời Phật ơn tiên tổ. Cảm ơn vợ người mang nặng đẻ đau. Chào mừng con đến với gia đình...". NSND Tự Long hạnh phúc ngập tràn đón con trai chào đời - Ảnh: FBNV

Sau quá trình nhập viện và lâm bồn thì vợ nam diễn viên đã chính thức hạ sinh một bé trai vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu. Dưới sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ thì cuối cùng gia đình nhỏ của nam nghệ sĩ Tự Long cũng xuất viện trong sự hân hoan và chúc mừng của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ. Tổ ấm hạnh phúc của Tự Long và bà xã Minh Nguyệt - Ảnh: FBNV Ngay sau một lần đổ vỡ tình cảm, Tự Long đã tìm được hạnh phúc mới bên người vợ kém tuổi. Trải qua thời gian mặn nồng thì thần may mắn đã mỉm cười khi cho anh có thêm một nhóc tỳ đáng yêu. Đây chắc chắn là sợi dây gắn kết và trái ngọt cho chuyện tình nhiều năm của hai vợ chồng. Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng qua những hình ảnh mà Tự Long đăng tải có thể thấy được cuộc sống hôn nhân đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui của cả hai. Là một người kín tiếng, thế nhưng dân tình cũng dồn nhiều chú ý về ngoại hình của cô, nhất là khi vừa hạ sinh quý tử.

Bà xã Tự Long lần đầu xuất hiện khoe nhan sắc xinh đẹp sau khi sinh con thứ 3 Sau khi vượt cạn thành công, bà xã Tự Long đã có chia sẻ đầu tiên về việc đón thành viên thứ ba trong gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-vuot-can-thanh-cong-ba-xa-tu-long-gay-chu-y-khi-xuat-hien-ben-canh-chong-486551.html