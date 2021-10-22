Hậu 'tang chồng tang', Việt Hương lại đăng đàn bức xúc vì bị mạo danh khiến CĐM 'sốt sắng' không rõ chuyện gì đang xảy ra

Hậu trường 22/10/2021 14:07

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương bức xúc đăng đàn khi bất ngờ vướng vào lùm xùm bị mạo danh.

Sau khi đưa tro cốt của cố nghệ sĩ Phi Nhung về đoàn tụ với người thân và gia đình, đồng thời cũng chịu tang mẹ nuôi tại Mỹ, nghệ sĩ Việt Hương và chồng hiện đang cùng nhau cách ly tại Đà Nẵng trước khi trở lại nhịp sống bình thường ở TP.HCM.

Hậu 'tang chồng tang', Việt Hương lại đăng đàn bức xúc vì bị mạo danh khiến CĐM 'sốt sắng' không rõ chuyện gì đang xảy ra - Ảnh 1
Việt Hương đăng đàn cảnh báo khán giả đừng bị lừa bởi những người mạo danh cô trục lợi. Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế mà sáng ngày 22/10, sóng gió lại bất ngờ đến với nghệ sĩ Việt Hương khiến côphải đăng đàn bức xúc vì bị mạo danh làm ảnh hưởng đến uy tín. Nữ danh hài cho biết nhiều cơ sở làm mỹ phẩm kém chất lượng, hàng "pha ke" đã dùng hình ảnh và tên tuổi của Việt Hương để quảng cáo bất chấp sự cho phép của chính chủ. Đứng trước việc bị lợi dụng hình ảnh, Việt Hương lên tiếng: "Quý khách hàng thương mến của Việt Hương ơi, hiện tại đang có nhiều tổ chức và cá nhân giả danh Việt Hương và công ty của Hương để bán sản phẩm kém chất lượng, hàng nhái".

Hậu 'tang chồng tang', Việt Hương lại đăng đàn bức xúc vì bị mạo danh khiến CĐM 'sốt sắng' không rõ chuyện gì đang xảy ra - Ảnh 2
Bài đăng của Việt Hương - Ảnh chụp màn hình
Hậu 'tang chồng tang', Việt Hương lại đăng đàn bức xúc vì bị mạo danh khiến CĐM 'sốt sắng' không rõ chuyện gì đang xảy ra - Ảnh 3
Việt Hương vừa trở về từ Mỹ cùng chồng và hiện đang cách ly tại Đà Nẵng. Ảnh: FBNV

Việt Hương cho biết các đặc điểm để nhận diện các trang giả mạo là thường giảm giá khủng, ghép hình ảnh nữ danh hài vào sản phẩm khác và quảng cáo không đúng sự thật. Ngoài Việt Hương, nhiều sao Việt khác cũng đã phải lên tiếng cảnh báo như Hồng Vân, Quyền Linh,... khi bị lấy hình ảnh quảng cáo trái phép, không đúng chính chủ.

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