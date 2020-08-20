Hậu ồn ào đi cùng trai trẻ, Lệ Quyên gây hoang mang khi đăng status: ‘Mày không có cửa bám váy chị đâu’

Hậu trường 20/08/2020 15:38

Dòng trạng thái mới nhất của nữ ca sĩ Lệ Quyên trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng.

Cách đây không lâu, loạt khoảnh khắc Lệ Quyên xuất hiện thân mật bên một chàng trai lạ mặt trên phố đã gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người đặt ra nghi vấn cuộc hôn nhân của “nữ hoàng phòng trà” đang gặp trục trặc.

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Hình ảnh gây xôn xao của Lệ Quyên - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào này, ông xã Lệ Quyên - Đức Huy càng khiến dư luận dậy sóng khi từ chối trả lời và cho biết hãy liên hệ trực tiếp với nữ ca sĩ. Trong khi đó, Lệ Quyên vẫn giữ im lặng và dường như chẳng mấy để tâm đến tin đồn này.

Trên mạng xã hội, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” vẫn giữ vững tâm trạng vui vẻ và liên tục cập nhật cuộc sống đời thường đến khán giả.

Mới đây, Lệ Quyên lại gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái: “Ê... Mày không có cửa bám váy chị đâu nha... cái con... mặt dày... trơ tráo... lão hóa kia nhá. Hihi. Vui vui thư giãn qua mùa dịch nào. Chị em ơi, chịu khó tập thể dục nhé. Thanh xuân là mãi mãi”.

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Dòng trạng thái này của nữ ca sĩ khiến khán giả không khỏi hoang mang khi mới đọc những dòng đầu – Ảnh: FB

Bên dưới bài đăng, nữ ca sĩ còn cập nhật hoạt động mới của mình: “Cảm ơn cả nhà, đang tập thể dục thư giãn”.

Ở tuổi 39, Lệ Quyên vẫn giữ được vóc dáng cân đối, thon gọn cùng vòng eo chưa đầy 60cm. Có thể thấy, để duy trì sắc vóc hiện tại, nữ ca sĩ thường xuyên áp dụng chế độ sinh hoạt, ăn uống và luyện tập vô cùng khoa học.

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