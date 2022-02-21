Hậu ồn ào chia tay, bạn trai Hòa Minzy bức xúc khi mẹ ruột bị 'tấn công', bôi nhọ

Hậu trường 21/02/2022 09:09

Minh Hải cho rằng, cư dân mạng đang xuyên tạc nhiều câu chuyện về gia đình anh khiến cả người thân cũng bị ảnh hưởng.

 

Những ngày vừa qua, Vbiz không ngừng xôn xao trước thông tin Hoà Minzy xác nhận chia tay với thiếu gia Minh Hải sau 5 năm gắn bó. Mặc dù, người trong cuộc muốn mọi chuyện từ đây sẽ kết thúc trong êm đẹp và văn minh thế nhưng ngay từ khi thông tin được công khai, cả 2 nhận rất nhiều công kích từ dư luận và ngay những người thân trong gia đình "ngồi không cũng dính đạn".

Hậu ồn ào chia tay, bạn trai Hòa Minzy bức xúc khi mẹ ruột bị 'tấn công', bôi nhọ - Ảnh 1
Ồn ào Hòa Minzy chia tay thiếu gia Minh Hải đang nhận nhiều sự quan tâm của dư luận - Ảnh: Internet

Cụ thể, nhiều người cho rằng Minh Hải "không xứng mặt đàn ông" khi ở bên Hoà Minzy từng đó thời gian, có con chung với nhau mà không thể cho cô một danh phận. Cuối cùng, Hoà Minzy bước ra mối quan hệ này chỉ với hai bàn tay trắng.

Cùng với đó là những đồn đoán rằng nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ là do tác động từ phía gia đình vị thiếu gia. Cụ thể, đồn đoán này bắt nguồn từ một đoạn tin nhắn của Minh Hải và mẹ có nội dung nói lên quan điểm muốn sau này cháu đích tôn có người phụ nữ tuyệt vời "nâng khăn sửa túi". Từ những lời nói tưởng chừng vô ý nhưng lại gây nên cơn phẫn nộ dư luận và nhiều lời công kích chỉa về phía mẹ Minh Hải.

 

Hậu ồn ào chia tay, bạn trai Hòa Minzy bức xúc khi mẹ ruột bị 'tấn công', bôi nhọ - Ảnh 2
Đoạn tin nhắn của Minh Hải và mẹ ruột được đào lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình
Hậu ồn ào chia tay, bạn trai Hòa Minzy bức xúc khi mẹ ruột bị 'tấn công', bôi nhọ - Ảnh 3
Hậu ồn ào chia tay, bạn trai Hòa Minzy bức xúc khi mẹ ruột bị 'tấn công', bôi nhọ - Ảnh 4
Hậu ồn ào chia tay, bạn trai Hòa Minzy bức xúc khi mẹ ruột bị 'tấn công', bôi nhọ - Ảnh 5
Hậu ồn ào chia tay, bạn trai Hòa Minzy bức xúc khi mẹ ruột bị 'tấn công', bôi nhọ - Ảnh 6
Dân mạng liên tục công kích về quan điểm mẹ Minh Hải nói trong đoạn tin nhắn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những lời chỉ trích nặng nề đó, Minh Hải đã quyết định đăng đàn nói rõ mọi việc trên trang cá nhân để tránh hiểu lầm, đẩy mọi việc đi xa. Theo Minh Hải chia sẻ, nội dụng tin nhắn mẹ anh gửi chỉ với mong muốn an ủi con trai yên tâm công tác xa nhà và gửi gắm hi vọng tương lai tốt đẹp cho đứa cháu trai. Đồng thời, bản thân anh và Hoà Minzy khi nhận được tin nhắn đó cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Minh Hải viết: 

"Chào các bạn!

Đáng lẽ ra tôi cũng không muốn ồn ào đôi co với các thông tin trên mạng xã hội vì cái chuyện riêng của gia đình mình đâu. Các bạn có thể nghĩ về tôi sao cũng được. Tôi có thể không quan tâm và lờ đi! Nhưng việc này tôi xem ở một số trang facebook cá nhân và bình luận, tôi thấy thông tin các bạn đưa ra quá sai lệch, xúc phạm và gây ảnh hưởng khá lớn đến những người đáng tuổi cha tuổi mẹ của các bạn! Mong rằng các bạn khi đọc thông tin vui lòng kiểm tra thông tin thật chính xác trước khi bình luận xúc phạm một ai đó!...".

Hậu ồn ào chia tay, bạn trai Hòa Minzy bức xúc khi mẹ ruột bị 'tấn công', bôi nhọ - Ảnh 7
Hậu ồn ào chia tay, bạn trai Hòa Minzy bức xúc khi mẹ ruột bị 'tấn công', bôi nhọ - Ảnh 8
Minh Hải mong người hâm mộ không xuyên tạc chuyện gia đình anh để tránh ảnh hưởng nhiều người - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện vụ chia tay của Hòa Minzy và Minh Hải vẫn đang nhận nhiều sự chú ý, quan tâm từ dư luận. 

Giữa ồn ào chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy 'tình tứ' bên một sao nam Vbiz, còn cười tươi hạnh phúc thế này!

Giữa ồn ào chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy 'tình tứ' bên một sao nam Vbiz, còn cười tươi hạnh phúc thế này!

Hậu xác nhận chia tay bạn trai thiếu gia, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hòa Minzy ôm chặt một nam diễn viên khiến netizen đặc biệt quan tâm.

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